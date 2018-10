Verden tror ikke på Saudi-Arabia

– Det jeg hater med Saudi-Arabias uttalelse er at de antyder at det var en ulykke. Jamal døde ikke «under en slåsskamp». Khashoggi ble drept av saudiarabiske menn på konsulatet. Hans liv ble tatt fra ham, sier debattredaktør Karen Attiah i Washington Post på Twitter.

Washington Post var avisen der Khashoggi fikk trykket sine kritiske kommentarartikler om Saudi-Arabia, før han forsvant da han gikk inn på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober.

– Hva skjedde med liket? Hvorfor løy de og sa at han forlot konsulatet? Hvilke bevis har de for at det oppsto en slåsskamp? spør Attiah på Twitter.

Kritisk

Også den republikanske senatoren Lindsey Graham stiller seg kritisk til Saudi-Arabias forklaring på journalistens dødsfall.

– Å si at jeg er skeptisk til Saudi-Arabias uttalelse om Jamal Khashoggi er en underdrivelse, skriver republikaneren på Twitter.

Republikaneren hevdet tidligere denne uka at det var Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman som beordret drap på den regimekritiske journalisten. Graham ba også USA om å stanse våpensalg til kongedømmet så lenge kronprinsen er ved makten.

Trump: Uakseptabelt

Grahams uttalelse står imidlertid i stor kontrast til uttalelsen fra hans republikanske kollega og USAs president Donald Trump. Presidenten sa på et valgkamparrangement i Arizona fredag kveld at de skal jobbe videre med USAs eventuelle respons på saken, men at han foretrekker å ikke skade amerikanske selskaper og arbeidsplasser ved å stanse våpensalg til Saudi-Arabia.

Presidenten sa også at han tror på saudiarabernes forklaring på hvorfor den regimekritiske journalisten er død. En bekreftelse fra Saudi-Arabia på hva som skal ha skjedd, er «et godt første skritt» i saken, framholdt Trump. Han sa imidlertid at det var en «fryktelig nyhet» og at det som skjedde er «uakseptabelt».

Det hvite hus og FN

Også Det hvite hus kom med en egen uttalelse om saken, hvor de sier at USA skal fortsette å følge etterforskningen av «denne tragiske hendelsen».

FNs generalsekretær António Guterres er «svært foruroliget» over å ha fått journalisten Jamal Khashoggis dødsfall bekreftet.