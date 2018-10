Listhaug langer ut mot KrF-ledelsen i ny bok

Ikke bare partileder Knut Arild Hareide, men også nestlederne Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad får sitt pass påskrevet i boken «Der andre tier», som lanseres denne uka.

Her anklager hun KrF for ikke å slå ring om den norske og kristne kulturarven.

– Det verste av alt var da KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad gikk ut i valgkampen i 2017 og sa at 10-15.000 nye muslimer inn i landet var helt uproblematisk, siden det er sekulære nordmenn som truer de kristne verdiene. Det er en absurd logikk, skriver Listhaug.

– Utslette vår kulturarv

Hun kritiserer også Bollestad fordi hun gikk imot Frps forslag om å forby bønnerop. Bollestad påpekte at dette ikke er noe samfunnsproblem, ettersom ingen norske moskeer praktiserer bønnerop. Det er å være på etterskudd, mener Listhaug.

– Jeg tror mange reagerer på dette og spør seg selv om hvorfor vi skal utslette vår egen kulturarv og samtidig hele tiden godta alt fra alle andre, skriver den tidligere justis- og integreringsministeren.

Listhaug tar imidlertid selvkritikk for ordbruken da hun anklaget Hareide for å sleike imamer oppetter ryggen, men forteller at hun var provosert over Hareide etter en diskusjon om bruken av bistandspenger.

– Jeg snakker ofte med KrF-velgere som synes utviklingen i partiet deres er trist. Jeg registrere også at mange som lenge har støttet partiet, nå tror de risikerer å havne under sperregrensen, skriver Listhaug.

– Kirken råtner på rot

I boka hyller hun den frivillige innsatsen som gjøres i menigheter og kristne organisasjoner rundt om i landet, men tar samtidig tydelig avstand fra Den norske kirke. Hun anklager ledende biskoper og prester for å la «kirken vår råtne på rot ved å gjøre den til en arena for politikk i stedet for å forkynne den kristne tro».

– Kirken har vært en av de viktigste og sterkeste pådriverne for en liberalisering av asylpolitikken, skriver Listhaug og peker spesielt på preses Helga Haugland Byfuglien.

Listhaug opplyser at hun og mannen Espen Espeset flere ganger har diskutert om de skal melde seg ut av kirken. Hun skriver selv at kjærligheten til kirken hun tilhørte som barn, Ørskog kirke, er den eneste grunnen til at hun fortsatt er medlem.