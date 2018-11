- Fregatten er i ferd med å kantre

Et krigsskip på vei fra NATO-øvelsen «Trident Juncture» står i fare for å synke. Fregatten KNM «Helge Ingstad» har kraftig slagside etter at den kolliderte med tankbåten TS «Sola» rundt klokken 04.00 i natt.

En omfattende redningsaksjon pågår ved Stureterminalen i Øygarden.

SISTE:

Fregatten har kraftig slagside, fare for at den synker.

Fregatten tar inn vann. Det skal ikke være pumper ombord.

Åtte personer er lettere skadd.

Seks er fraktet til lokal legevakt, to til Haukeland sykehus.

137 personer er evakuert fra fregatten.

Det er lekket drivstoff ut i sjøen.

Det er opprettet sikkerhetssone på 1500 meter rundt ulykkesstedet.

Olje- og energiselskapet Equinor stenger ned Stureterminalen. Ansatte blir evakuert.

Ingen om bord på tankbåten skal være skadet.

Masseevakuering

137 personer er evakuert. Det var fremdeles mørkt da personene stilte seg på broen av fregatten i overlevingsdrakter. De ble hentet over i mindre båter før de ble fraktet til Stureterminalen.

Ingen om bord på tankbåten skal være skadet, skriver politiet i en pressemelding.

Det var tidligere meldinger om røykutvikling fra fregatten, men det er ikke meldinger om at det er brann om bord. Spesialtrente brannmannskaper er i beredskap.

Fregatten har en stor, synlig flenge i skroget.

– Det tar inn mer vann enn de greier å pumpe ut. Det er ikke kontroll over lekkasjen og akterskipet ligger tungt i sjøen, sa vakthavende redningsleder Eirik Walle til NTB i morgentimene.

Tre båter involvert

Ifølge Havarikommisjonen var det tre båter involvert i kollisjonen: KNM «Helge Ingstad», tankskipet «Sola TS» og slepebåten «Tenax».

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har besluttet å undersøke kollisjonen. Dette vil skje i samarbeid med Statens havarikommisjon for forsvaret (SHF). Havarikommisjonen vil ha mannskap på stedet i løpet av dagen for å starte undersøkelsene. Siden tankbåten er maltaregistrert, vil Havarikommisjonen på Malta også delta i undersøkelsen.

– Ikke kontroll over lekkasjen

I havet utenfor Sture ligger et synlig speil med drivstoff på vannflaten. Det er rent ut fra fregatten, som har en stor, synlig flenge i skroget.

10.000 liter drivstoff skal være på tanken, men det er usikker hvor mye som er rent ut i havet. BTs reporter på stedet melder om at det torsdag formiddag lukter kraftig diesel i området.

Det er satt i gang tiltak for å forhindre akutt forurensning. To oljevernsystemer er på vei til området, ifølge Kystverket.

Kystverkets overvåkingsfly er på vingene, og skal skaffe et oversiktsbilde over situasjonen fra luften.

Verd tre milliarder

Fregatten KNM «Helge Ingstad» var på vei fra NATO-øvelsen «Trident Juncture». Den skulle trolig tilbake til Haakonsvern, der den vanligvis ligger.

Fregatten har en verdi på nesten fire milliarder kroner, ifølge teknisk ukeblad.

Foreløpig er det ikke noe som tyder på at den havarerte fregatten skal eksplodere, ifølge Vest politidistrikt.

Tankbåten TS "Sola" har 625.000 fat med råolje om bord. Foreløpig er det ingen meldinger om at det er lekkasjefare fra tankbåten. Den ligger ute i Hjeltefjorden med en taubåt like ved.

Fraktet kjemiske våpen fra Syria

KNM «Helge Ingstad» er samme fregatt som i 2013 og 2014 deltok i uttransporteringen av kjemiske våpen fra Syria. Den ble bygget i 2009. Fartøyet er nummer fire i serien av fem som i perioden 2006–2011 ble overlevert til Sjøforsvaret.

Den er en del av et av de dyreste kjøpene forsvaret har gjort, og inneholder våpen og eksplosiver. Fem fregatter og seks helikoptre hadde en totalkostnad på rundt 21 milliarder kroner.

Da BT var i kontakt med Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), hadde de ikke ytterligere opplysninger om ulykken.

Den Malta-registrerte TS «Sola» gikk fra Stureterminalen 03.55 lastet med råolje, ifølge Marine Traffic.

Båten er på 112939 dødvekttonn, ble bygget i fjor, er 250 meter lang og 44 meter bred.

Krisestab

Ordfører i Øygarden, Børge Haugetun, ble oppringt om ulykken i 05-tiden. Han satte da krisestab i kommunen.

– Jeg og rådmannen er nå på rådhuset og vi avventer situasjonen. Siden Forsvaret og Equinor er involvert, er det så store organisasjoner at de kan håndtere det meste selv, sier Haugetun i 06.30-tiden.