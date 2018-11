Tidenes verste skogbrann i California

Antallet omkomne etter brannene i den amerikanske delstaten fortsetter å øke. Søndag kveld opplyste myndighetene at ytterligere seks personer er bekreftet omkommet i brannene.

Totalt har 29 personer omkommet i den store brannen nord i California, mens to er omkommet i en annen brann nær Malibu.

Californias dødeligste skogbrann inntil nå var Griffith Park-brannen i 1933 der 29 personer mistet livet. Brannen som herjer nord i delstaten nå har dermed tangert dette tallet, og dødstallet ventes å stige.

I tillegg er over 6.700 bygninger og andre konstruksjoner brent ned - flere enn i noen annen skogbrann i Californias historie.

Identifiserer omkomne

Sheriff Korey Honea i Butte fylke, der byen Paradise ble nærmest utslettet i brannen, sier 228 personer er fortsatt ikke gjort rede for.

Fem av de omkomne ble funnet døde i boliger, og én ble funnet i en utbrent bil, opplyser Honea.

Det arbeides nå med å identifisere alle omkomne etter brannen. I Paradise, hvor 27.000 har mistet hjemmene sine, jobber fem team med å søke etter overlevende.

Eksperter har med seg en mobil DNA-lab som skal undersøke levningene etterhvert som de blir funnet. I noen av tilfellene er det bare beinrester eller fragmenter av bein som er igjen, har Korey Honea forklart tidligere.

– Jeg tror jeg kommer til å dø

Fra hele delstaten kommer det nå dramatiske skildringer fra mennesker som har kommet seg unna flammene i siste liten.

Nichole Jolly, som var på jobb sykepleier i byen Paradise da hun måtte evakuere, sier til NBC at hun ringte mannen for å snakke med ham for det hun trodde ville bli siste gang.

– Jeg sa: «Jeg tror jeg kommer til å dø. Si til barna at jeg elsker dem. Jeg kommer ikke hjem igjen», sier Jolly.

Mens skoene hennes smeltet på den varme asfalten og halsen brant, fant hun en brannbil og banket på døren.

– To brannmenn hoppet ut av bilen, slokket ilden som hadde satt fyr på buksene mine, dro meg med inn i bilen, pakket et teppe rundt meg og sa: «Gjør deg klar. Det er ikke sikkert vi kommer gjennom dette i live», sier Jolly.

Tre branner

Tre store skogbranner dekker nå store områder både nord og sør i delstaten, og sterk vind i området har gjort slukningsarbeidet vanskelig for brannmannskapene.

300.000 mennesker er evakuert fra brannene, de fleste sør i California.

– Vi må jobbe oss gjennom denne tragedien, sier California-guvernør Jerry Brown.

I brannen nord i California, som har fått navnet «Camp Fire», kjemper nå 4.500 brannmannskaper mot flammene som dekker 450 kvadratkilometer. Det er satt inn 571 brannbiler og 21 helikoptre. Tre brannmannskaper er så langt skadd under slukningsarbeidet. Rundt 25 prosent av brannen er under kontroll, men myndighetene sier at det trolig vil ta rundt tre uker å slokke hele.

Miley Cyrus mistet huset

Lenger sør kjemper 3.200 brannmannskaper mot den 346 kvadratkilometer store «Woolsey Fire» som herjer rundt Thousand Oaks og Malibu.

I dette området pågår også «Hill Fire», men denne dekker nå et mindre område på 18 kvadratkilometer og er for det meste under kontroll.

Artisten Miley Cyrus er en av de mange som har mistet hjemmene sine i brannen ved Malibu.

– Jeg er fullstendig knust over brannene som herjer i nabolaget mitt, skriver hun på Twitter.

– Huset mitt står ikke lenger, men minnene jeg deler med familie og venne,r vil jeg alltid ha.