Trump i tale til våpenlobbyen: Paris-terroristene kunne blitt stanset hvis folk på åstedene hadde vært bevæpnet

Trump snakket blant annet om hvor strenge våpenlover som gjelder i Paris i Frankrike, og skisserte at utfallet av terrorangrepene i 2015 ville blitt helt annerledes om ofrene som var til stede på de ulike målene for angrepet hadde vært bevæpnet.

– Og vi husker alle hva som skjedde da 130 mennesker ble drept av terrorister i en restaurant og i området rundt. De tok seg god tid. Bang! Kom hit. Bang! Kom hit. Bang! Kom hit, sa Trump, og gestikulerte at han skjøt folk.

– Tenk om én av de ansatte, én av gjestene hadde hatt et skytevåpen, eller om én av dere her i salen hadde vært der. Da hadde terroristene rømt eller blitt skutt, sa Trump.

Trump snakket også om at om man skulle forby skytevåpen, måtte man også forby biler.

– Biler er de nye våpnene til terroristene, sa Trump til stor applaus fra våpenentusiastene i Texas.

Tolkningen av det andre grunnlovstillegget, som gir amerikanere rett til å eie og bære skytevåpen, har i mange år vært blant de heteste politiske temaene i USA.

– Det pågår en kamp for å beskytte det andre grunnlovstillegget, og vi vil beskytte det andre grunnlovstillegget, sa han og ble møtt med voldsom applaus.

11 uker siden blodig skolemassakre

Trump er for fjerde gang hovedtaler under årskonferansen til National Rifle Association. I fjor var han den første sittende president på over 30 år som æret våpenlobbyistene med sitt nærvær.

Årets tale er imøtesett med betydelig spenning, ettersom en av de blodigste skytedramaene i amerikansk historie skjedde for bare to og en halv måned siden.

Massakren i Parkland, Florida endte med 17 døde og utløste en nasjonal ungdomsbevegelse med krav om strengere våpenkontroll.

Skytehendelsen klarte ikke å overbevise Kongressen, der republikanerne har flertall i begge kamre, om at det var nødvendig med lovendringer.

Gjentok forslag om å bevæpne lærere

Under talen gjentok Trump et tidligere forslag om at lærere skal utstyres med våpen for å forhindre skoleskytinger.

– Vi ønsker bevæpnede vakter i skolene. Vi har også sterk tro på at godt opplærte lærere skal bære skjulte våpen. Disse lærerne elsker sine elever. De elsker dem, og de vil ikke la noen ting skje med dem, sa Trump til forsamlingen.

Han gjorde også narr av skolene som har skilt med «Dette er en våpenfri skole».

– Det er som å si «bare kom å ta oss». De er jo feiginger. Vet de at det er våpen inne på skolen, kommer de ikke til å angripe.

– Tusen takk for støtten. Vi gjør det riktige. Vi gjør det for dere, men det er det riktige å gjøre, sa Trump.