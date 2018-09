Åkesson: Vi er valgets soleklare vinnere

– De sa nettopp på TV at det var vanskelig å se hvem som er vinneren etter dette valget, men jeg har sett det. Det er Sverigedemokraterna, så enkelt er det! sa en storfornøyd SD-leder fra talerstolen på partiets valgvake i Stockholm.

– Vi kommer til å ha sterk innflytelse i Riksdagen de neste dagene, månedene og årene. Det kan ingen ta fra oss, fortsatte SD-lederen.

Han kom samtidig med en klar utfordring til de borgerlige partiene i Alliansen og Moderaterna-leder Ulf Kristersson.

– Slik det ser ut nå, er det to mandater som skiller de to gamle blokkene. Forstår dere hva det betyr? sa Åkesson, og fikk et klart «Ja!» fra salen.

– Akkurat nå er den såkalte Alliansen mindre enn de rødgrønne. Ulf Kristersson har lovet regjeringsskifte. Nå er det opp til han å bevise hvordan han har tenkt å bytte regjering: Velger han Stefan Löfven, eller velger han Jimmie Åkesson? Nå vil vi ha svar på det spørsmålet! sa SD-lederen.

Videre skryter han av sine partifellers innsats under årets valgkamp, og lover å utnytte det faktum at verken De rødgrønne eller Alliansen får flertall.

– Men vi er ikke fornøyde ennå. Vi ser at vi er dette valgets vinnere, og nå når vi går inn i en ny mandatperiode, skal vi ha ekte innflytelse på svensk politikk, sa Åkesson.