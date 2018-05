Israel anklages for massakre på 70-årsdagen

En av de drepte var ifølge helsemyndighetene på Gazastripen en 14-åring, en annen satt i rullestol. Over 1.700 andre ubevæpnede demonstranter ble såret, mange etter å ha blitt truffet av skarpe skudd på flere hundre meters hold.

Palestinske myndigheter ber verdenssamfunnet sette en stopper for Israels voldsbruk.

– Det trengs en øyeblikkelig internasjonal intervensjon for å få en slutt på den forferdelige massakren de israelske okkupasjonsstyrkene begår mot vårt heroiske folk på Gazastripen, sier regjeringstalsmannen Yusuf al-Mahmoud.

Ambassadeprotest

Palestinerne på Gazastripen har siden slutten av mars gjennomført ukentlige demonstrasjoner mot israelsk okkupasjon og USAs beslutning om å flytte sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.

Over 90 palestinere er drept av israelske soldater siden demonstrasjonene startet, de aller fleste etter å ha blitt truffet av skarpe skudd. Blant de drepte er det flere barn og to pressefotografer. Tusenvis er i tillegg såret og mange av dem har fått skader for livet.

Bitterhet

70-årsdagen for Israels opprettelse markerer også det palestinerne kaller «nakba», katastrofen da over 700.000 palestinere ble drevet på flukt fra sine hjem i 1948.

Palestinere flest ser derfor med stor bitterhet på Israels feiring og USAs ambassadeåpning i Jerusalem, en by et samlet verdenssamfunn, også USA, gjentatte ganger har slått fast er ulovlig okkupert av Israel.

FN slo i 1947 fast at Jerusalem skulle være under internasjonal kontroll, men planen ble aldri satt ut i livet. Israel tok kontroll over Vest-Jerusalem under krigen i 1948, og erobret den østlige delen av byen fra Jordan under krigen i 1967.

Hjertet av konflikten

Øst-Jerusalem er i dag hjem for 320.000 palestinere og rundt 210.000 israelske bosettere, og regnes som hjertet i konflikten mellom Israel og palestinerne.

Fredsprosessen mellom Israel og palestinerne, som i 1993 resulterte i Oslo-avtalen og ga håp om fredelig sameksistens, har ligget død i flere år. Palestinerne nekter å forhandle videre så lenge Israel utvider de ulovlige bosetningene i okkuperte områder.

President Donald Trumps beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad og flytting av landets ambassade dit, har gjort situasjonen enda mer fastlåst.

Brøt løfter

– En stor dag for Israel, tvitret Trump mandag, uten å kommentere drapene på palestinere.

Palestinske myndigheter anklager den amerikanske presidenten for løftebrudd.

– Trump har brutt løfter om å vente med å flytte ambassaden for å gi fredssamtalene en sjanse. USA er ikke lengre en partner, sa palestinernes mangeårige forhandlingsleder, PLOs generalsekretær Saeb Erekat, mandag.

–Trump-regjeringen er nå en del av problemet. Verden trenger ekte ledere, og de i Det hvite hus er eiendomsmeglere, ikke ledere, sa han.

-Uintelligent

Tyrkia går også hardt ut mot Trump og slår fast at USA nå har mistet alle muligheter som fredsmekler.

– Med sitt seneste skritt har USA besluttet å bli en del av problemet, og ikke en del av løsningen. De har dermed mistet muligheten til å innta en forhandlingsrolle i fredsprosessen i Midtøsten, sier president Recep Tayyip Erdogan.

Iran går også hardt ut mot ambassadeflyttingen og kaller Trumps beslutning uintelligent.

– USAs nåværende president er ikke i stand til å se og bedømme de langsiktige konsekvensene av sine handlinger. Slik manglende intelligens kan bli kostbart for statsmenn, som til slutt vil måtte betale prisen, sier presidenten i den iranske nasjonalforsamlingen, Ali Larijani.

Norsk kritikk

EU, Russland og de fleste andre land, også Norge, har rettet krass kritikk mot Trumps beslutning om å anerkjenne Jerusalem som israelsk hovedstad.

– Det var ingen klok beslutning å flytte ambassaden, sier Nederlands utenriksminister Stef Blok.

– Bare egnet til å nøre opp under en fra før svært spent situasjon, supplerte Irlands utenriksminister Simon Coveney.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har også tidligere gitt uttrykk for dyp bekymring over Trumps beslutning.

– Utestående spørsmål i konflikten mellom israelere og palestinere må løses gjennom forhandlinger. Dette gjelder ikke minst Jerusalems status, sa hun i desember.