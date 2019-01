Storbrann i hyttefelt på Voss – over 50 evakuert

Brannen oppsto i en bygning med seks leiligheter og ble meldt rundt klokken 4.

– Fire av disse er fullstendig utbrent. Veggen står i de andre to, men det er neppe noe særlig å redde der, sier vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen i Hordaland til NTB ved 6.30-tiden.

– Det ser derimot ut til at vi har klart å redde leilighetene nedenfor og unngå spredning dit, sier Drotningsvik.

– Det er store styrker i sving, og rundt 50 personer er evakuert. Det er også mye røyk i området, så det tar nok noen timer før noen kan komme inn igjen, opplyser vaktkommandøren. Det er ikke kommet meldinger om alvorlige personskader i forbindelse med brannen, men Drotningsvik sier en del personer er sendt til legevakt for sjekk, trolig etter å ha fått i seg røyk.

Store styrker fra Voss, Granvin og Dale er satt inn i slukkingsarbeidet på Voss.

Alle som var i leilighetene, skal ha kommet seg ut, sier Drotningsvik. 14–15 leiligheter i rekken nedenfor den som brenner, ble evakuert.

Ifølge politiet skal brannen ha startet på et hustak, men dette er ikke avklart.

Steinras

Et steinras over E16 like ved Nakkagjeltunnelen mellom Bolstadøyri og Evanger skapte problemer for noen av dem som rykket ut til Voss, skriver Bergensavisen.

– En ambulanse kjørte inn i raset, men det var ingen som ble skadd. Det gikk bra med dem som var i bilen, men det ble materielle skader. En politibil skal også ha punktert i det samme området i forbindelse med raset, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Terje Magnussen i Vest politidistrikt. Begge bilene var på vei til brannen på Voss. Ambulansen skal ha truffet tunnelveggen etter å ha kjørt på steiner som var rast ned.

E16 stengt

– Raset sperrer hele veibanen, og det skal være mye steiner som har kommet ned, forteller trafikkoperatør Monica Øksengård ved Vegtrafikksentralen. Det er omkjøring via Kvamskogen og Norheimsund, og det er uklart når E16 kan åpne igjen.

– Av sikkerhetsmessige grunner blir veien ikke ryddet før det er lyst. Da skal det først inn en geolog i området for å vurdere raset og eventuell ytterligere rasfare, sier Øksengård.