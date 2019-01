Sandnes-bonde skjøt fire dyr da Mattilsynet kom på tilsyn

Bonden ble i fjor høst ilagt et forbud mot å drive med produksjonsdyr.

– Aktivitetsforbudet ble gitt på grunn av dårlig dyrevelferd over flere år, sier Odd Ivar Berget, avdelingssjef for Mattilsynet i Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord.

Mattilsynet har vært på tilsyn flere ganger på gården, over flere år. Tilsynet har fått opplyst at et familiemedlem overtok gårdsdriften da aktivitetsforbudet ble ilagt i fjor.

– Meg bekjent er imidlertid ikke formalia med denne overtagelsen i orden, sier Berget.

Fortsatt finnes det altså dyr på gården.

Bekymring i helgen

I helgen fikk Mattilsynets beredskapsvakt en bekymringsmelding som gjaldt Sandnes-gården.

– Beredskapsvakten konfererte med meg, og vi konkludert med å ta kontakt med klinisk praktiserende veterinær som reiste ut til gården i helgen, sier Berget.

Det ble besluttet at Mattilsynet skulle følge opp saken over helgen, og inspektører var altså på tilsyn tirsdag formiddag.

– Vår vurdering på stedet var å avvikle driften dyreholdet. Dyrene er fjernet og omplassert, sier Berget.

Han legger til at de fleste dyrene var i greit hold, men noen var magre.

– Ett dyr skal ha dødd de siste dagene, uten at vi kjenner årsaken til det, sier Berget.

Skjøt fire dyr

Bonden var uenig i avgjørelsen, og Mattilsynet ba om bistand fra politiet fordi bonden var lite samarbeidsvillig og blant annet parkerte bilen sin foran bilen med dyr.

Bonden valgte å skyte fire dyr mens Mattilsynet var på gården.

Aftenbladet har vært i kontakt med en person som deltok på Mattilsynets tilsyn tirsdag. Denne personen driver med samme type dyr som på den aktuelle Sandnes-gården, og var med for å bistå Mattilsynet med omplassering av dyrene.

Vedkommende, som opplyser at flere skal ha varslet Mattilsynet om dårlige forhold på gården over lengre tid, opplevde situasjonen som dramatisk.

Omplasserte ti dyr

– Dette er en tragedie. Bonden skjøt fire dyr mens vi oppholdt oss på gården. Vi fikk med oss 10 dyr, som nå kjøres i sikkerhet.

Politiet ankom gården bare noen minutter etter at dyrene var blitt skutt. Operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt bekrefter at politiet bisto Mattilsynet.

Berget i Mattilsynet bekrefter at det ble skutt dyr på gården i Sandnes tirsdag men vil ikke kommentere skytingen ytterligere.

Det ble også ført tilsyn med to øvrige dyreslag som finnes på gården. Berget sier dyra etter forholdene hadde det greit.

Aftenbladet har vært i kontakt med bonden som lagt på vei bekrefter det som har skjedd på gården tirsdag. Han vil ikke kommentere saken ytterligere.