Sikkerheten trappes opp under fredagsbønnen i Kristiansand

KRISTIANSAND/CHRISTCHURCH (NEW ZEALAND): – Vi er ikke bekymret for at slik angrep skal skje her, men vi har vært i kontakt med politiet og velger å øke sikkerheten under fredagsbønnen i dag. Det vil være ekstra vakthold, sier Akmal Ali, leder for Muslimsk Union i Agder, til Fædrelandsvennen.

Ali sier videre at de også vil vurdere om tiltakene skal gjennomføres permanent.

Jon Anders Skau

– Det er opp til politiet å vurdere hva de foretar seg, men de kommer muligens til å sende en patrulje i ettermiddag, sier Ali.

– Vi må stå sammen

Fredag våknet han opp til nyheten om skytingen i moskeene i Christchurch på New Zealand. Hundrevis var til fredagsbønn da angrepet skjedde, og så langt er 49 mennesker bekreftet drept.

– Det er helt grusomt. Vi må stå sammen mot ekstremisme og terrorisme. Dette er kriminalitet som samfunnet møter fra forskjellig hold, og vi må jobbe sammen for å stanse dette. Her i byen har vi et godt samarbeid med kommunen, politiet og de andre religiøse miljøene, påpeker Ali.

Det blodige angrepet fant sted like etter at fredagsbønnen startet rundt klokken 13.40 i Noor-moskeen i Christchurch og i Linwood-moskeen.

Én siktet for drap

Tre menn og en kvinne er pågrepet i forbindelse med skytingen. Foreløpig er én av dem, en mann i 20-årene, siktet for drap.

– Dette angrepet må sees i sammenheng med økende islamofobi og konspirasjonsteorier mot muslimer, også i Norge, uttaler talsperson Ikhlaq Ahmad i Islamic Cultural Centre Norway (ICC).

Mark Baker / TT NYHETSBYRÅN

– Vi har bestemt oss for å trappe opp sikkerheten og vaktholdet under dagens bønn. Vi tar sikkerheten for våre besøkende på høyeste alvor, legger han til.

Ahmad fordømmer angrepet i Christchurch på det sterkeste og sier det gir vonde assosiasjoner til 22. juli 2011 i Norge.

Oppfordring om økt sikkerhet

Også Muslimsk Dialognettverk (MDN) går ut med en oppfordring om økt sikkerhet i Norge.

– Vi oppfordrer alle moskeer i Norge til å være ekstra på vakt og samarbeide med lokalt politi om sikkerhetstiltak i moskeene, skriver de i en uttalelse der de fordømmer terrorangrepet på New Zealand.

MDN mener også norske myndigheter bør revurdere sin handlingsplan og inkludere tiltak mot det de mener er økt muslimhat i samfunnet.

Oslo-politiet sier at de vurderer situasjonen.

– Vi er kjent med at politiet i London nå trapper opp sikkerheten rundt moskeene der. Vi er i en vurderingsfase og følger situasjonen nøye, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til NRK.