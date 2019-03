To skadd, en av dem kritisk, etter å ha blitt påkjørt av stjålet varebil i Telemark

– Det vi vet er at en bil har kjørt på to personer. Den ene personen er alvorlig skadd og fraktet til sykehus i Skien, den andre er kritisk skadd og hentet av luftambulanse, sier operasjonsleder Anne Meyer i Sørøst politidistrikt til NTB.

Politiet meldte om hendelsen ved 19.30-tiden søndag kveld.

Ved 20-tiden meldte politiet at de hadde stoppet den etterlyste bilen sør for Brevikbrua. Bilen skal være stjålet, og sjåføren er en mann i 50-årene, skriver Varden.

– Han blir siktet for å ha kjørt på en person, og stukket av. Minst det, så får vi se om det blir mer, sier Meyer til NTB.

Operasjonslederen opplyser at situasjonen er uavklart, og at det kan ha vært flere personer i den stjålne bilen, og at flere personer kan være påkjørt. Politiet har flere patruljer på stedet.

– Vi har ikke oversikt over hva som har skjedd, sier hun.

Påkjørselen skjedde på Rafnesveien i Herre i Bamble kommunene i Telemark.