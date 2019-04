Resett tilbake på Vipps

Det opplyser kommunikasjonssjef Hanne Kjærnes i Vipps.

I en mail til NTB skriver hun at Vipps har som rutine å skru av brukersteder når de bryter med deres vilkår, og at Resett i dette tilfellet misbrukte deres merkevare med villedende informasjon.

«Det fremstår som om vi har gitt en uttalelse til Resett om deres virke, det har vi ikke gjort. I Vipps er det rutine å skru av brukersteder når de bryter med våre vilkår, og i dette tilfellet misbruker vår merkevare med villedende informasjon. Vi driver med betalingstjenester og går ikke inn i hva tjenestene brukes til, så lenge de opererer innenfor norsk lov. Tjenesten er nå skrudd på etter en tilbakemelding til Resett, og vi forutsetter at det ikke gis uttalelser på vegne av vår merkevare i fremtiden», heter det i mailen.

– Det handler om villedende informasjon og misbruk av vår merkevare. Utover det kommenterer vi ikke enkeltsaker, sier Kjærnes til NTB.

Sperret etter brudd på vilkår

Resett skrev først på sine nettsider at de var blitt utestengt av betalingstjenesten.

Kjærnes opplyste tidligere at utestengelsen kom som følge av brudd på vilkårene i avtalen man signerer på når man inngår en avtale med Vipps.

Kjærnes bekrefter tirsdag kveld at det handler om en Resett-sak med overskriften «Vipps lot seg ikke skremme av Resett-sabotør, forsvarte kundeforholdet med nettavisen».

I saken roste Resett Vipps etter at de på Twitter forsvarte at Resett er kunde hos dem.

Saken ble skrevet etter en spurte en person på Twitter Vipps om de var klare over at Resetts lesere kunne gi nettstedet økonomisk støtte via deres tjeneste. Vipps svarte at de ikke kan nekte aktører kundeforhold så lenge tjenesten ikke benyttes til ulovlige aktiviteter, og aktører operer innenfor norske lover og regler.

Brudd på annonseregler

Resett har i den siste tiden har blitt svartelistet av flere store annonsører og blokkert fra Googles annonsetjeneste AdSense.

Blant annonsørene som har svartelistet Resett i Norge er hotellkjeden Nordic Choice, møbelkjeden Jysk og strømselskapet NorgesEnergi.

Google begrunner sin svartelisting av det omstridte nettstedet med at Resett skal ha brutt regelverket til annonsetjenesten AdSense, som sier at det ikke er lov til å oppfordre leserne til å klikke på annonser fra Google.

– Vi mener vi ikke brøt regelverket. Oppfordringen har vært at leserne skulle handle hos annonsørene, ikke bare klikke på annonser, sa Helge Lurås til Kampanje da.