Stengte veier og vann i boliger på Vestlandet

Et vedvarende og kraftig regnvær over store deler av Vestlandet fikk omfattende konsekvenser i morgentimene onsdag. I Bergen hadde politiet og brannvesenet sin fulle hyre med å håndtere vannmassene, og på Jørpeland i Rogaland ble hus evakuert og Sivilforsvaret satt inn for å bistå befolkningen og nødetatene i å håndtere situasjonen.

Politiet varslet om evakueringen og den akutte faren like før klokka 8 onsdag. Mye nedbør i området har ført til at grus og vann har kommet inn i hus.

– Foreløpig er to hus i Ekornveien evakuert. Det er reell fare for at husene kan bli ødelagt eller tatt av vannmassene. Gravemaskiner er kommet til stedet og forsøker å lede vannet bort, skrev Sørvest politidistrikt på Twitter.

En time senere hadde beboerne fått flytte tilbake til husene sine etter at situasjonen var blitt stabilisert, men fremdeles truet vannet andre boligstrøk i området.

Uvanlig vått i Bergen

I løpet av natten og i morgentimene kom det en stri strøm av meldinger om vann i kjellere, garasjer og hus i bergensområdet.

I Fjellsiden-området gikk mye vann i Starefossen og førte til oversvømmelser i hus og kjellere. Marianne Berstad og mannen Erik måtte ut på morgenen for flytte biler ut av fellesgarasjen på gateplan. Men det kom mer vann, forteller de til Bergens Tidende.

– Det er helt forferdelig. Det har begynt å piple inn i leiligheten vår i 4. etasje. Jeg er redd for huset, sier Marianne Berstad, som spør om noe må gjøres med Starefossen.

Tross mange oppdrag fortalte brannvesenet at mange nok hadde forberedt seg på uværet etter å ha fått med seg varslene i forkant.

– Nå regner det ganske mye, og folk får problemer og klarer ikke å stoppe vanninntrengningen selv, så vi er ute og vurderer hva som må gjøres, sa vaktkommandør Håkon Myking i Hordaland 110-sentral til NTB i morgentimene.

Flere ras

Utover morgentimene kom det en rekke meldinger fra politiet og Statens vegvesen om stengte veier og ras som følge av alt regnet. E39 ved Fjøsanger ble stengt, men senere åpnet med manuell dirigering. Også riksvei 13 ved Byrkjeneset nord for Odda ble stengt etter ras. Eneste vei inn og ut til Odda var onsdag formiddag via ferge.

Klokka 9.37 ble det meldte brannvesenet i Hordaland om et større ras i Odda.

Vegtrafikksentralen melder på Twitter om en rekke ras og stengte veier for det området de overvåker.

Beveger seg sørover

– Det meldes nå fortløpende om mye overvann og flere oversvømte veier i Hordaland, skrev etaten klokka 5.30, og siden har det kommet forløpende informasjon om situasjonen i området.

Også i Rogaland og i Sogn og Fjordane ble det meldt om problemer med veinettet.

En personbil med to personer ble tatt et jordras på fylkesvei 15 ved Fosnes i Stryn ved 7-tiden. Personene i bilen greide å ta seg ut av bilen på egen hånd, men veien ble stengt.

Meteorologisk institutt sendte ut farevarsel på oransje nivå for Hordaland og Rogaland ettersom det var ventet mye regn i løpet av natt til onsdag.

– Det har komme mye regn på kort tid på Vestlandet i natt, og det har skapt problemer. Den verste nedbøren har gitt seg i nord, mens Sunnhordland og Rogaland fortsatt kan vente seg kraftig regnvær de neste timene, meldte Meteorologisk institutt litt før klokka 9.30.