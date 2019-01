Kvinne funnet død i Bergen – samboeren siktet for drap

Avdøde er norsk, og den 43 år gamle mannen svensk statsborger, opplyser politiet.

Det var like etter klokken 2 natt til torsdag at politiet fikk melding via AMK om at en kvinne var død i en leilighet på Nordnes i Bergen sentrum.

Kvinnen ble kort tid etter erklært død av helsepersonell på stedet. Hun bodde i leiligheten der hun ble funnet.

Varslet selv

Påtaleansvarlig i saken, politiadvokat Kristine Knutsen-Berge, opplyste på en pressekonferanse torsdag ettermiddag at det var den siktede selv som varslet nødetatene.

Politiet kom raskt til stedet og pågrep mannen, noe som ifølge politiet skjedde uten dramatikk. Mannen er undersøkt av lege og sitter torsdag i arresten på politihuset. Han er foreløpig siktet for drap.

Den 66 år gamle kvinnen og den siktede kjente hverandre og hadde en relasjon, men politiet vil ikke si noe nærmere om hvilken relasjon de hadde. Bergensavisen får opplyst at de to var samboere.

Ble kastet ut

Ifølge Bergens Tidende bodde kvinnen hos Stiftelsen Sjøfarendes Aldershjem i Bergen. Den nå drapssiktede mannen skal ha blitt kastet ut av bygården etter bråk for noen år siden, men etter hvert fikk han flytte tilbake sammen med kvinnen.

– Han var der tidligere, men skapte da uro som styret ikke kunne akseptere. Da ble han bedt om å holde seg borte, og det var han over lengre tid. Etter en tid søkte kvinnen om at han kunne få flytte tilbake til henne, forteller styreleder i stiftelsen, Valborg Sweeney.

Det fikk mannen lov til, men betingelsen var at han måtte ut igjen hvis det ble noe bråk.

– Vi har vært strenge med ham, men alt har gått rolig for seg siden den gang, ifølge Sweeney.

Krimteknikere undersøkte torsdag leiligheten der kvinnen ble funnet. Hun vil bli sendt til obduksjon, og hennes pårørende er varslet.

Fengsling fredag

Politiet opplyser at de ikke har informasjon som tilsier at andre var til stede i leiligheten og involvert i kvinnens død. Politiet vil gjennomføre rundspørring i huset der kvinnen bodde og vil drive krimtekniske undersøkelser i leiligheten torsdag.

Ifølge Bergens Tidende er den drapssiktede mannen tidligere dømt for mindre alvorlige forhold.

Advokat Torbjørn K. Sognefest i Advokatfirmaet Elden er oppnevnt som forsvarer for den siktede 43-åringen.

– For øyeblikket har jeg ingen kommentar til siktelsen, sier Sognefest til NRK.

Mannen blir trolig fremstilt for varetektsfengsling fredag.