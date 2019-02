Mattilsynet advarer mot å ta med svinekjøtt fra Øst-Europa

Afrikansk svinepest er en fryktet sykdom som smitter mellom griser. Viruset har nylig spredt seg til Europa, og nå gjør myndighetene alt de kan for å forhindre at sykdommen får innpass i Norge.

– Dette er en dyresykdom som vi er svært bekymret for at skal komme til Norge. Foreløpig så ser vi at den sprer seg sakte, men sikkert fra Baltikum, og den har blitt oppdaget så langt vest som Belgia, sier seksjonssjef for dyrehelse Anne Marie Jahr i Mattilsynet.

Den svært smittsomme sykdommen er dødelig for griser, og det finnes ingen behandling eller vaksine. Afrikansk svinepest er ikke farlig for mennesker.

Mattilsynet ber folk som har vært på reise i Øst-Europa om ikke å ta med kjøttvarer hjem, samt at de holder seg unna svinegårder rett etter at de kommer hjem. Viruset blir omtalt som hardført og kan overleve lenge i jorden eller i matvarer. Av samme grunn advares også folk fra å kaste matavfall i naturen.

Også i Danmark har myndighetene satt i verk tiltak for å hindre sykdommen i å komme inn i landet. Myndighetene har satt av 42 millioner kroner for å bygge et sju mil langt gjerde langs grensen mot Tyskland. Dette gjøres for å hindre uvedkommende villsvin som kan være bærere av smitten, i å komme inn i landet.

I Kina ble nylig 200.000 griser slaktet i et forsøk på å stanse smitten.