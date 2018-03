Frykter utbrudd av virus på Hardangervidda

Hordaland Røde Kors har det siste døgnet hatt flere henteoppdrag fra hytter på Hardangervidda.

Alle pasientene har mageproblemer, og kommunelegen frykter utbrudd av norovirus – et virus som gir oppkast og diaré.

15 personer er så langt hentet ut, men Røde Kors sier at de nå har sendt inn en ny patrulje nå for å hente ut flere. Totalt vil 28 pasienter bli hentet.

Ny patrulje på vei

Pasientene er hentet på turisthyttene Sandhaug og Litlos, får BT opplyst.

– Vi begynte allerede å hente ut folk i går, sier Kent Eivind Vorland, informasjomedarbeider i Hordaland Røde Kors, til BT.

Lørdag ble først seks personer hentet ut og kjørt ut til hovedveien rv. 7.

Jørgen Braastad, VG

Utbrudd på DNT-hyttene

I tillegg til de som Røde Kors har hentet ut, har DNT kjørt ned én person.

Søndag kveld var en ny Røde Kors-patrulje på vei inn til hyttene igjen.

– Vi har kun fått beskjed om at flere trenger hjelp, hvor stort omfanget er vet vi ikke enda, sier Vorland.

Shutterstock/Scanpix

– Sprer seg fort

Han sier at mange av dem som ble syke, har oppsøkt lege.

– Utfordringen er at dette sprer seg fort. På Hardangervidda er det mange som reiser fra hytte til hytte, og turgåerne kan være friske idet de går fra en hytte, men bære med seg smitten, sier Vorland.

Røde Kors oppfordrer nå alle som er på Hardangervidda og benytter seg av DNT-hyttene, om å være ekstra påpasselig.

– Når du kommer til en ny hytte og frykter at du kan være smittet, legg deg inn på nødbuene. Da slipper du å smitte andre.

Må holde seg unna fellesarealer

Torbjørn Bjotveit, kommunelege i Eidfjord, forteller at han har vært i kontakt med Røde Kors og diskutert situasjonen med kolleger i Hol kommune.

Han har gitt klare råd om hva som bør gjøres for å unngå at flere blir rammet.

– Vi råder de som har symptomer til å ikke dele toalett og bad med dem som er friske. De som har symptomer må heller ikke oppholde seg i fellesarealer eller spise mat i matsalen, sier Bjotveit.

Han påpeker også at håndhygiene er viktig.

– Dette viruset er veldig smittsomt. Det er ikke farlig, men veldig plagsomt, slår han fast.

Ifølge legen kan folk som ikke har symptomer være smittebærende.

Fakta: NOROVIRUS (OMGANGSSYKE) 12–48 timer fra smitte til sykdom.

Symptomene – kvalme, oppkast, diaré – varer i 1–3 døgn.

Det finnes ingen behandling mot norovirus. Viktig å drikke mye.

Smitter lett fra person til person (via uvaskede hender). Via kontakt med forurensede overflater, via små dråper som dannes ved oppkast som andre puster inn og via forurensede matvarer eller drikkevann.

En smittet person er mest smittsom mens han/hun har symptomer med oppkast og diaré. Kilde: Folkehelseinstituttet

Jørgen Braastad, VG

DNT: – Kjedelig sak

– Dette er en kjedelig sak, ikke minst for gjestene. Heldigvis er det ikke farlig, men omgangssyke tapper alt av krefter og er fryktelig ubehagelig, sier Henning Hoff Wikborg, daglig leder DNT Oslo og omegn.

DNT ble varslet om utbruddet lørdag klokken 23, og arbeidet gjennom natten og søndag med å få ut informasjon til hyttene.

– Vi tar dette alvorlig. Vi hadde en lignende situasjon for syv år siden og har gode rutiner på dette, sier han.

– Det har roet seg

Mattilsynet bekrefter til DNT at utbruddet ikke er matforgiftning eller forurensning av vann. DNT har satt i gang tiltak og alle hyttebestyrere har fått beskjed om å vaske ned fellesområder med Klorin.

– Det er derfor enormt viktig at gjestene våre er med på dugnaden og vasker seg skikkelig på hendene med rennende vann og såpe, sier Wikborg.

– Situasjonen har nå roet seg, og på Litlos har vi nå 100 gjester som alle er friske. Når slik skjer er det viktig å få bukt med problemet så fort som mulig, slik at det ikke ødelegger den fantastiske påskeferien mange har fremfor seg.

Sykehus i Førde rammet

Det er ikke bare Hardangervidda som er rammet av norovirus denne helgen.

For et par dager siden slo også Førde sentralsykehus alarm om at 20 pasienter er smittet.

Sykehuset har hatt økt beredskap gjennom helgen, og pårørende oppfordres til å ikke komme på besøk.