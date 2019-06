Departementet ber Nav gjøre seg klar til å fastslå farskap for Syria-barn

I et oppdrag fra Barne- og familiedepartementet heter det at regjeringen ber Nav ha rutiner klare for å fastsette juridisk farskap til barn som Norge henter fra Syria.

I bestillingen Dagsavisen har fått innsyn i, står det: «Situasjonen for barn av norske fremmedkrigere i Syria og Irak er uoversiktlig og fortsatt ikke avklart. Det er derfor behov for en beredskap for ulike scenarioer. Det kan ikke utelukkes at noen av disse barna kommer til Norge uten at formelt juridisk farskap er etablert.»

Bestillingen ble sendt mandag i forrige uke, og departementet ber Nav ha etablert rutiner for å fastslå farskap innen 1. juli.

I begynnelsen av juni ble fem foreldreløse barn i alderen ett til sju år hentet fra Syria til Norge. De fem er norske statsborgere, noe som er påvist gjennom DNA-testing. Tre av dem er født i Norge.

Foreldrene til barna er en etnisk norsk kvinne (30) fra Oslo og en afrikansk mann (31). Foreldrene reiste til Syria for å knytte seg til IS. Faren antas å være død, mens moren har status som forsvunnet.