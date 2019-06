Dette skjedde i natt

Abbasi-søsknene returneres til Norge

Yasin, Taibeh og Ehsan Abbasi skal likevel ikke sendes ut, etter at afghanske myndigheter nektet å ta dem imot, opplyser Politiets utlendingsenhet (PU).

Abbasi-søsknene er allerede i Istanbul, men politiet sier de skal hentes til Norge så fort som mulig. Familiens advokat Erik Vatne sier at han er svært glad og lettet for sakens utfall.

11 døde i jordskjelv i Kina

Et kraftig jordskjelv med styrke på 6 i Sichuan-provinsen sørvest i Kina har kostet 11 mennesker livet og skadd 122. Bygninger i flere byer er påført store skader.

Myndighetene har sendt brannmannskaper og redningspersonell til berørte områder. Videre er det stilt 5.000 telt, 2.000 feltsenger og 20.000 pledd til disposisjon i de jordskjelvrammede områdene.

Fire biler i brann i Oslo

Politiet har ingen indikasjoner om ildspåsettelse etter bilbranner i Hovseterveien i Oslo natt til tirsdag, opplyser politiet. Nødetatene fikk melding om bilbrann ved en parkeringsplass klokken 3.01.

– Da vi ankom, brant det i to biler, men brannen spredte seg til totalt fire biler, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB.

USA vil sende flere soldater til Midtøsten

Det amerikanske forsvarsdepartementet sier i en uttalelse mandag at de vil sende ytterligere 1.000 soldater til Midtøsten for å være i forsvar mot Iran.

Opplysningen fra Pentagon kommer etter flere dagers eskalering av ordkrigen mellom USA og deres støttespillere i regionen, og Iran.

Odebrecht søker konkursbeskyttelse

Det brasilianske entreprenørselskapet Odebrecht har søkt om konkursbeskyttelse for å kunne rydde opp i en gigantgjeld på 113 milliarder kroner.

Odebrecht har de siste årene vært under kontinuerlig etterforskning for korrupsjon. I 2017 ble det slått fast at entreprenørselskapet over en periode på ni år betalte nesten 30 milliarder kroner i bestikkelser i Latin-Amerika.