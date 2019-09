Steven Hasseldal beordret som ny UP-sjef

OSLO: Det opplyser politiet i en pressemelding mandag formiddag.

Nåværende UP-sjef, Runar Karlsen, går over til Politidirektoratet for å styrke arbeidet med trafikksikkerhet.

Steven Hasseldal, som er fra Evje, er i dag politimester i Øst politidistrikt.

Ugyldig vedtak

Politidirektoratet har konkludert med at Hasseldals vedtak om å innvilge permisjon til en kvinnelig politiinspektør er ugyldig, på grunn av inhabilitet.

– I samråd med Steven Hasseldal har jeg derfor besluttet at han midlertidig beordres til stillingen som UP-sjef, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Ifølge pressemeldingen mener Hasseldal selv at beordringen er en god løsning.

Seks måneder

– Jeg forstår at situasjonen rundt meg og mitt privatliv har skapt uro og usikkerhet i Øst politidistrikt. Av hensyn til politidistriktet mener jeg derfor at beordringen er den beste løsningen for alle parter, sier han.

Både Hasseldal og Karlsen er beordret for en periode for seks måneder.

Ida Melbo Øystese konstitueres videre som politimester i Øst for de neste seks månedene.