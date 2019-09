Jensen varsler tøffere og tydeligere Frp

– Vi er ikke fornøyd. Dette er ikke godt nok. Det er mange som er skuffet i dag. Det er jeg også. Vi hadde håpet på et bedre resultat enn dette, sa Jensen fra talerstolen under valgvaken på Hotel Bristol i Oslo.

Med rundt halvparten av stemmene opptalt ligger Frp an til å få en oppslutning på 8,9 prosent i fylkesvalget og 8,4 prosent i kommunevalget. Partilederen påpekte at dette resultatet tross alt er bedre enn det noen av målingene viste en tid tilbake.

– Vi er selvfølgelig litt skuffet over det, men samtidig har vi gjort en ganske god valgkamp. Vi begynte med målinger på 6 prosent og det siste jeg så var godt oppe på 8-tallet, men det er fortsatt ikke godt nok, sier Jensen til NTB.

I sin tale varslet partilederen at Frp fremover vil bli tøffere og tydeligere. Jensen utdyper at det handler om å få flere blanke seiere, samt flere klare og tydelige gjennomslag.

– Det gjelder i alt det vi gjør, både i regjering og lokalt. Kanskje vi må være enda tøffere i forhandlingene fremover, sier hun.

I sin tale trakk hun også fram bompengesaken og pakken regjeringspartiene til slutt klarte å samle seg om, som et eksempel på Frps handlekraft.

– Med bompengepakken likte velgerne det de så. De likte at vi sto på kravene. Vi har utålmodige og resultatorienterte velgere. De gledet seg over å se at vi sto bom fast, bokstavelig talt, for å få på plass en løsning, sa Jensen.