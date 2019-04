Joe Biden gjør et nytt forsøk på å bli president

– Dersom vi gir Donald Trump åtte år i Det hvite hus, vil han for evig og helt fundamentalt endre denne nasjonens karakter. Jeg kan ikke stilltiende se på at det skjer, sa Biden i en video der han formelt lanserte sitt kandidatur torsdag.

De fleste meningsmålingene viser at Biden, som i åtte år var visepresident under Barack Obama, ligger best an blant de 20 demokratene som kjemper om å bli partiets kandidat til presidentvalget i november 2020.

Et gjennomsnitt av de siste meningsmålingene, utarbeidet av Real Clear Politics , viser at Biden har rundt 29 prosent av demokratene i ryggen og et forsprang på drøyt 6 prosentpoeng til senator Bernie Sanders, mens de øvrige kandidatene foreløpig ser ut til å være sjanseløse.

Ringrev

Senatoren fra Delaware er en gammel ringrev og ble valgt inn i Kongressen for Demokratene alt i 1972. To ganger tidligere har han forsøkt å bli partiets presidentkandidat, men uten å lykkes.

I 1987 trakk han seg i siste liten, etter avsløringer om at han hadde plagiert en tale av den britiske Labour-lederen Neil Kinnock. Det ble også avdekket at han var tatt for plagiat mens han studerte juss, og at han i ettertid hadde overdrevet sine akademiske prestasjoner.

I 2008 gjorde han et nytt forsøk, men var sjanseløs mot Barack Obama og endte i stedet opp som visepresident.

Også i 2016 skal han ha vurdert å stille, men ombestemte seg da sønnen Beau døde av kreft.

Vinglet

Biden regnes som sentrumspolitiker, men kritiseres for å ha vinglet i mange spørsmål opp gjennom årene.

Mens han protesterte mot daværende president George Bushs beslutning om å gå til krig etter Iraks invasjon av Kuwait i 1990, sluttet han opp om invasjonen av Irak i 2003.

Biden har markert seg som en tilhenger av forhandlinger med Iran og Nord-Korea, men har forsvart beslutningen om å bombe opprørere til makten i Libya i 2011. Han legger heller ikke skjul på sin sterke støtte til Israel.

– Man trenger ikke å være jøde for å være sionist, slo han fast i 1995, og i 2008 beskrev han seg selv som den beste vennen Israel noensinne har hatt i Senatet, samtidig som han fastholdt palestinernes rett til en egen stat.

Frir til arbeidere

Til tross for at han i høyeste grad må sies å være en del av det politiske etablissement i Washington, nyter Biden stor oppslutning blant mange eldre, moderate og afroamerikanske velgere i arbeider- og middelklassen.

Til uka innleder han da også valgkampen i industribyen Pittsburgh, der han ble født og vokste opp, for å delta på et fagforeningsarrangement der.

Biden snakker ofte om oppveksten i Pennsylvania, der Donald Trump gikk seirende ut i 2016, og han henvender seg på mange måter til de samme velgerne som sendte Trump til Det hvite hus.

– Det var ikke finansfolkene på Wall Street og direktørene som bygde Amerika. Det var vanlige folk fra middelklassen som bygde Amerika. Det er ingen overdrivelse, det er ganske enkelt et faktum, sa Biden i en tale i forrige uke.

Upassende oppførsel

Selv om Biden ifølge målingene leder kappløpet om å bli demokratenes presidentkandidat, er det fortsatt 10 måneder til partiets nominasjonsvalg.

Bernie Sanders, som beskriver seg selv som sosialdemokrat, nyter stor oppslutning blant unge velgere, ikke minst kvinner, og han fisker også stemmer blant mange av dem som så på Trump som sitt store håp.

At flere kvinner nylig anklaget Biden for upassende oppførsel med overdreven klemming og berøring, kan også tale til Sanders' fordel.

Biden har ikke beklaget sin oppførsel, men lovet tidligere i måneden å være mer påpasselig i sin omgang med kvinner og bli flinkere til å respektere andres grensesetting.

Langt fram

– Spørsmålet er om Biden har nådd taket for oppslutning, eller om det er snakk om gulvet, sier statsviteren Kyle Kondik ved University of Virginia.

– Dersom dette er gulvet, er han i storform. Dersom det er taket, kan hans kandidatur raskt komme til å falle fra hverandre, sier han.

Mens Biden og Sanders er henholdsvis 76 og 77 år gamle, er flere av utfordrerne halvparten så gamle. En av dem er den 37 år gamle liberale ordføreren Pete Buttigieg fra Indiana, en åpent homofil krigsveteran som snakker åtte språk, blant dem norsk, og som mener at USA nå trenger «en ny generasjon ledere».

Tidligere kongressmedlem Beto O’Rourke (46) og senator Kamala Harris (54) har heller ikke gitt opp håpet, og senator Elizabeth Warren (69) kjemper også om demokratenes gunst.