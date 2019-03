Tor Mikkel Wara går av: – Valget var enkelt

Det var med tunge skritt at Wara steg opp på podiet i presserommet på Statsministerens kontor torsdag og kunngjorde sin avgang. Ved hans side sto statsminister Erna Solberg, også hun uvanlig blek og tydelig preget av alvoret.

– Dette er en krevende sak som jeg skulle gjerne vært foruten, innledet Solberg, som fortsatte med å takke Wara for innsatsen.

– Jeg er oppriktig lei meg for den situasjonen vi er kommet til nå. Vi kommer til å savne hans bidrag i regjeringen, sa Solberg, som tidligere har omtalt saken som en «personlig tragedie».

Jon Georg Dale skal fortsette som justisminister inntil ny statsråd er utnevnt. Wara går formelt av i statsråd fredag, etter å ha vært i permisjon i snart to uker.

Egen beslutning

Wara understreker at beslutningen om å gå av er helt og holdent hans egen, men ville torsdag ikke si noe om når den ble fattet.

– Jeg har i dag varslet Erna Solberg og Frp-leder Siv Jensen om at jeg ønsker å fratre som justisminister, var det eneste han ville si.

Det har vært mange spekulasjoner om det i det hele tatt ville være mulig for Wara å komme tilbake etter at hans samboer ble siktet av PST for å ha fingert en trusselhendelse mot parets bolig.

Solberg opplyser imidlertid at det var hun som insisterte på at Wara skulle ta permisjon og ikke trekke seg med én gang da siktelsen mot samboeren ble kjent.

Tøffe uker

Wara legger ikke skjul på at de siste ukene har vært tøffe for ham og hans familie.

– Min familie er ikke stor, men det er den viktigste jeg har. Det vil den alltid være. De har vært der for meg i tykt og tynt, nå skal jeg være der for dem. Noen valg i livet er enkle, og noen valg er vanskelige. Dette valget var enkelt, sa Wara.

Torsdag ble det kjent at samboeren er mistenkt for samtlige hendelser utenfor huset i kjølvannet av teateroppsetningen «Ways of seeing», der et bilde av boligen er brukt. På spørsmål fra NTB om hvordan samboeren blir ivaretatt, svarer Wara følgende:

– Jeg vil kanskje fortelle den historien en annen gang.

Fjerde Frp-statsråd

Tor Mikkel Wara er den fjerde utnevnte justisministeren fra Frp som går av siden partiet kom i regjering i 2013. Solberg innrømmer at hun hadde ønsket seg mer kontinuitet.

Samtidig ville hun torsdag ikke si noe om når en ny justisminister vil være på plass, eller hvilket parti vedkommende vil komme fra. Da Høyre holdt sitt landsmøte i midten av mars, la hun ikke skjul på at Høyre godt kan tenke seg justisministerposten.

– Det er et viktig saksfelt for oss. Men Høyre kan ikke ta alle de viktige postene, sa Solberg.

Wara ble utnevnt til justisminister i april i fjor etter at hans partifelle Sylvi Listhaug mistet stortingsflertallets tillit på grunn av et omstridt innlegg på Facebook.