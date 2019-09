Ropstad «veldig uenig» i Listhaugs båtmigrant-utsagn

Før helgen publiserte Listhaug et bilde på Facebook med påskriften «Norge skal ikke ta imot båtmigranter». Innlegget har skapt stor debatt, og mandag understreket statsminister Erna Solberg (H) at det «ikke er regjeringens politikk».

– De flyktningene som er så desperate at de går om bord i usikre båter med ønske om et bedre liv, de har sannsynligvis ikke noe alternativ. Da mener jeg at vi bør stille opp for dem, sa Ropstad i mandagens partilederutspørring på NRK.

For snaut to uker siden strakte kronprins Haakon fram hånden for å hilse på en kvinne i Al-Noor-moskeen i Bærum. Kvinnen hilste ved å holde hånden til hjertet, og kronprinsens hånd ble hengende i luften. Frp-leder Siv Jensen skrev mandag en kronikk hvor hun mener håndhilse-situasjonen er et eksempel på det hun mener er snikislamisering.

– Jeg må innrømme at da jeg først så dette bildet av kronprinsen, så kjente jeg først at jeg ble litt provosert. Så leste jeg kvinnens begrunnelse, som jeg syntes var ganske god. Hun holdt hånden til hjertet og viste respekt, og jeg synes det er helt greit at man gjør det slik, sa Ropstad da han ble spurt om hva han mente om det som skjedde.

– Men jeg mener at når man er i arbeidslivet, så bør man hilse på hverandre, la han til.

Ropstad og KrF har slitt på meningsmålingene i forkant av lokalvalget. De siste ukene har KrF stort sett ligget og vaket under sperregrensen.