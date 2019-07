Dette skjedde i natt

Pride-markeringer i New York

Jublende folkemasser fylte søndag New Yorks gater med regnbuefarger i en av de største pride-markeringene i byens historie.

Deltakere og tilskuere overtok mye av sentrum av New York med en prosesjon som varte i flere timer for å markere at det er 50 år siden det famøse politiraidet mot Stonewall Inn.

Hovland sikret millionpremie

Viktor Hovland (21) var i fantastisk form på den fjerde og siste runden i PGA-turneringen i Detroit. Han tjente inn 1,3 millioner kroner og endte på 13. plass.

Nordmannen endte på 13. plass etter å ha gått siste runden på 64 slag, åtte under banens par. Han må spille inn 8,5 millioner kroner totalt denne sesongen for å få plass i den beste proffturneringen neste sesong.

Rødt varsel ved Veslemannen

Ni beboere er evakuert etter at NVE har oppjustert farenivået til rødt for Veslemannen.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) oppjusterte sent søndag kveld farenivået på grunn av mye nedbør og store bevegelser. Det er Rauma kommune som har ansvaret for evakueringen.

Demonstranter i Hongkong

Demonstranter sperret tidlig mandag veier og gater i Hongkong for å protestere mot den årlige markeringen av at Kina overtok Hongkong for 22 år siden.

Opprørspoliti med hjelmer og skjold svarte med å angripe demonstrantene med pepperspray og køller for å hindre sperringene, som blant annet besto av søppelkonteinere.

Krangelen fortsetter om EUs lederkabal

EUs ledere gikk rett i strupen på hverandre da de møttes for å diskutere fordelingen av toppjobbene i Brussel.

I alt fem toppjobber skal fordeles, med posten som sjef for EU-kommisjonen som spar ess. Like i forkant av toppmøtet ble et forslag til pakkeløsning lagt på bordet. Men forslaget møtte motstand umiddelbart.