Hun hadde ferie og sto i hagen da utbruddet kom. Slik stoppet kommunelegene 32 smitteutbrudd i august.

Kommuneoverlege Barbro Kvaal i Indre Østfold var på ferie og sto i hagen da telefonen ringte. Hun fikk Norges største utbrudd i august i fanget. Nå forteller kommunelegene om hvordan de klarte å stoppe 32 virusutbrudd i august. Foto: Monica Strømdahl

Kommuneoverlege Barbro Kvaal og hennes kolleger har stoppet 32 utbrudd av koronaviruset i Norge i løpet av august. Slik gjorde de det.

Kommuneoverlegen i Indre Østfold hadde sommerferie og sto ute i hagen da telefonen ringte.

– Jeg etterlot trillebåren ute i hagen. Der ble den stående, sier Babro Kvaal.

Første tegn på at et utbrudd var på vei, kom 4. august. Sykehuset ringte og fortalte at en person var innlagt med covid-19 etter bytur i Askim med en stor gruppe venner. Vennene viste seg å være smittet. I tillegg ble det oppdaget smitte hos noen familier med innvandrerbakgrunn.

Etter noen dager hadde 100 personer testet positivt. Det største enkeltutbruddet i Norge i august var et faktum.

Tre uker senere er fasiten at både utbruddet i Indre Østfold og til sammen 32 varslede virusutbrudd rundt i Norge i august, er under kontroll så langt.

Lærdommen fra hvordan Norge klarte å stoppe smitteøkningen i august, kan redde liv og spare samfunnet store kostnader når de neste utbruddene kommer.

