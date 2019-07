Vaksinasjon mot meslinger kan bli lovpålagt i Tyskland

Lovforslaget, som krever at foreldre kan bevise at de har vaksinert barna sine før de begynner i barnehage, tas nå videre til den tyske nasjonalforsamlingen.

Ansatte i barnehager og skole, i tillegg til medisinsk personell og ansatte på flyktningsentre, må også vaksineres.

– Vi vil beskytte så mange barn som mulig fra en meslinginfeksjon, sier den tyske helseministeren Jens Spahn.

I fjor ble 543 tilfeller registrert i Tyskland, og så langt i 2019 er mer enn 400 tilfeller rapportert.

Lovforslaget kommer etter at meslingtilfellene verden over har økt. FN advarte i april mot global oppblomstring av meslinger. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) var økningen i fjor på 300 prosent på verdensbasis.

Meslinger er en svært smittsom virussykdom som i verste fall kan føre til døden. Sykdommen var inntil nylig nærmest utryddet i vestlige land, takket være god vaksinedekning. Men de siste årene har antall utbrudd begynt å øke, samtidig som stadig flere har blitt skeptisk til vaksinering.