Trump: – Jeg har vondt av Theresa

– Jeg har vondt av Theresa. Jeg liker henne veldig godt. Hun er en god kvinne. Hun jobbet veldig hardt. Hun er veldig sterk, sa Trump til pressen fredag.

Få timer tidligere hadde en dypt beveget May gitt beskjed om at hun går av som britisk statsminister 7. juni, etter at hun i tre år har forsøkt å sikre en ordnet brexit for Storbritannia.

May går av rett etter at Trump og kona Melania har avsluttet et tre dager langt statsbesøk til Storbritannia. Paret er ventet til landet den 3. juni og vil bli tatt imot av dronning Elizabeth, prins Charles og hans kone Camilla når de ankommer Buckingham Palace.

Deretter skal de spise en privat lunsj sammen med den 93 år gamle dronningen, melder nyhetsbyrået Reuters.

I løpet av besøket skal Trump også drikke te med prins Charles, ha samtaler med den avtroppende statsministeren og legge en krans på graven til den ukjente soldat i Westminster Abbey. Han skal også delta på seremonier til minne om D-dagen for 75 år siden.

De siste dagene har May opplevd et massivt press fra egne partifeller som ville at hun skulle trekke seg. Det skal imidlertid ha vært viktig for May å bli sittende til Trumps statsbesøk var over.

Selv om May formelt går av 7. juni, blir hun sittende som leder for et forretningsministerium inntil etterfølgeren hennes er utpekt.