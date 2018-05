Flere skadd i eksplosjon nord i London

Ifølge den britiske rikskringkasteren rykket nødetatene raskt ut i stort omfang til arrangementet, som fant sted ved Stamford Hill.

Den jødiske nettsiden The Yeshiva World skriver at et bål eksploderte. Det er uklart hva som førte til eksplosjonen, men ifølge BBC melder flere at bensin skal ha blitt helt på bålet.

Andre skriver at en mobiltelefon ble kastet på bålet.

Så langt er det ikke meldt om alvorlige skader, men det er uklart hvor stort skadeomfanget er. Reuters melder blant annet at opptil 30 kan være skadd.

Ifølge BBC har enkelte av de skadde fått forbrenninger i ansiktet.