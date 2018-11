I den kortfattede meldingen takker han også for innsatsen.

Samtidig blir det mer og mer klart at det blir vanskeligere for Trump å manøvrere i et politisk landskap der Republikanerne ikke lenger har flertall i Representantenes hus.

Allerede før valget sa Trump at han først og fremst hadde konsentrert seg om Senatet. Der beholdt partiet hans kontrollen – som ventet – og mange tolket uttalelsen fra presidenten som et forsøk på å distansere seg fra et eventuelt nederlag i Representantenes hus.