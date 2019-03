En pågrepet etter mistenkelig dødsfall i Bergen

Den døde ble funnet i en leilighet på Landås ved 3.30-tiden natt til tirsdag. Kilder VG har snakket med opplyser at dødsfallet etterforskes som drap, selv om politiet utad bruker karakteristikken mistenkelig dødsfall.

Operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt opplyser til NTB at det var en av bergenspolitiets patruljer som ble kontaktet av to personer i Nattlandsveien like utenfor Bergen sentrum natt til tirsdag. En av dem var hardt skadd og ble kjørt til Haukeland universitetssjukehus.

– Etter hvert ble det pekt ut en leilighet, der en person ble funnet død. En av dem patruljen møtte på, er nå pågrepet, mens den andre er kjørt til akuttmottaket, sier Halleraker.

Ifølge Bergensavisen er personen som ble funnet skadd ute på gaten en mann.

Alvorlige skader

Helsepersonell betegner skadene på mannen som er kjørt til Haukeland som alvorlige, men politiet har så langt ikke konkretisert hva slags skader det er snakk om.

De involverte er to menn og en kvinne. Politiet har foreløpig ikke sikker identifikasjon, men har en god formening om hvem de tre er. Det er for tidlig for politiet å si noe om eventuelle relasjoner mellom dem.

– Vi vet ikke hvem som har hatt hvilken rolle her, og jeg ønsker derfor ikke å si noe nærmere om kjønn og alder på hver enkelt av dem, sier Halleraker.

Halleraker utelukker ikke overfor NRK at etterforskerne kan stå overfor et drap, blant annet på grunn av de spesielle omstendighetene og persongalleriet, men understreker at dødsfallet karakteriseres som mistenkelig på dette stadiet i etterforskningen.

Stor etterforskning

Politiet vet ikke hvem som har gjort hva, og om «dette eventuelt kan være selvpåført», ifølge operasjonslederen.

– Vi vet ingenting om årsakssammenhengen her. Vi har satt inn en god del ressurser, operativt og etterforskningsmessig. Kriminalteknikere er på stedet og undersøker leiligheten. Politiet har også startet rundspørring i området, sier han.

Politiet har varslet ytterligere informasjon under en presseorientering senere tirsdag, men har ikke tidfestet når.

Ingen pårørende er varslet, opplyser politiet i morgentimene tirsdag.