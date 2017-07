To av de tiltalte i Søndre Land-saken anker dommen

Kvinnen og hennes sønn ble dømt til 19 års fengsel for medvirkning til drapet på Nils Olav Bakken i september i fjor.

36-åringen har erkjent straffskyld, men har benektet at drapet var planlagt. Han utpekes i dommen som hovedmannen og anker nå straffen.

– Dommen er allerede anket fordi vi mener at det er snakk om et forsettlig drap. Retten har kommet til at det var planlagt, noe vi mener det ikke var, sier 36-åringens forsvarer, Per Espen Eid, til NRK.

Kun legemskrenkelse

Også 20-åringen anker dommen. Hans forsvarer, Jacob Sanden Ringsrød, sier hans klient kun er skyldig i legemskrenkelse, ikke drap, og at dommen ikke gjenspeiler det som faktisk har skjedd.

– Dommen er sjeldent svakt begrunnet når det gjelder skyldspørsmålet. Det er trukket fram enkeltdeler av min klients forklaringer som passer med skyld, sier Ringsrød til NTB.

Han kaller dommen en konspirasjonsteori.

Det er foreløpig ukjent hvordan kvinnen (44) stiller seg til dommen. Det har ikke lyktes NTB å komme i kontakt med kvinnens forsvarer Arnor B. Ilstad, men ifølge NRK vil han ikke kommentere dommen.

Både mor og sønn nektet straffskyld under rettssaken i Gjøvik tingrett.

Fått svar

Sigurd Klomsæt, som er bistandsadvokat for den dreptes bror, sier straffen er streng.

– Men den gjenspeiler det alvoret som er i saken, sier han.

Han er ikke overrasket over at to av de tiltalte anker dommen.

– Jeg har vært i kontakt med min klient som vil få fram budskapet at det kun er tapere i denne saken. Han og søsteren har fått svar på hva som har skjedd. Nå håper jeg ankesaken kommer fort opp, i hvert fall før jul, sier han.

Med overlegg

Ifølge domsslutningen ble drapet begått med overlegg av alle tre tiltalte, noe som virket skjerpende på straffeutmålingen. Det samme gjelder lidelsene retten mener de tre påførte den avdøde.

Nils Olav Bakken ble knivstukket flere ganger og sparket i hodet, og deretter påtent mens han fortsatt levde.

– Retten ser det slik at drapet nærmest var en ren henrettelse, heter det i dommen.

36-åringen har fått strafferabatt fordi han tilsto drapet, mens retten mener det ikke er noen formildende omstendigheter for kvinnen og hennes sønn.

Ifølge dommen ligger det et hevnmotiv bak drapshandlingen. De tre tiltalte hevder at de oppsøkte den avdøde for å konfrontere ham med et angivelig overgrep mot et familiemedlem. Påstanden for alle de tre tiltalte var 20 års fengsel.

Nils Olav Bakken (49) fra Dokka i Nordre Land ble funnet død og sterkt forbrent i et bål ved en skogsvei i Søndre Land i Oppland lørdag 3. september i fjor.