SPLIT/MANDAL: Det er store skogbranner flere steder langs Middelhavskysten. Både Kroatia, Spania, det italienske fastlandet, øyene Sicilia og Sardinia er rammet, melder nrk.no.

– Det svei sånn i øynene. Vi kunne nesten ikke se. Halvparten av himmelen var helt grå og sola var borte. Det var veldig ubehagelig, sier Vivian Dahl fra Mandal på telefon til Fædrelandsvennen.

Hun satte seg på flyet til Split i Kroatia for å feriere sammen med samboeren Olav Andre Løvaas. Starten på ferien begynte med røyklagt himmel og redsel.

Privat

– Det var ikke en god opplevelse. Da vi nærmet oss byen så vi flammer i fjellene. Jeg var veldig redd. Flammene var nærme, bare et par kilometer unna, sier Dahl når hun skildrer mandagens opplevelser.

Sola forsvant

I taxien ble Dahl og Løvaas møtt av en vegg av røyk da de nærmet seg byen.

Da de fikk høre om skogbrannen på flyplassen trodde de ikke at hendelsen var så alvorlig. Det satt derfor et ekstra støkk i paret da de oppdaget hvor omfattende skogbrannen var.

Vivian Dahl

– Vi fikk vite at de ikke hadde kontroll på brannen av lokalbefolkningen. Da begynte jeg å bli bekymret, forteller Dahl.

På sitt verste beskriver hun at det var mange fortvilte i gatene. Mange så opp på den røyklagte himmelen og flere gråt. Flere hundre fra lokalbefolkningen dro opp i fjellene for å hjelpe til med å slokke brannen, ifølge Dahl.

Røyklagt leilighet

Samtidig holdt samboeren, Løvaas, seg veldig rolig. Paret ble nødt til å bytte leilighet litt lenger unna byen. Leiligheten de egentlig skulle ha var for full av røyk til at de kunne sove der natt til tirsdag. Men til tross for en leilighet lenger vekk fra byen, ble det en hard natt for både Dahl og Løvaas:

– Det ble lite søvn. Det var ekkelt å sove med så mye røyk i luften. Det føltes ut som å være i en speiderleir. Alt stinker bål, sier Dahl.

Hun forteller at frivillige i Split har jobbet gjennom hele natten for å slokke brannen.

Vivian Dahl

Bedre i dag

Tirsdag kveld er Dahl mye roligere, og hun forteller at situasjonen har forbedret seg betraktelig.

– I går var vi fast bestemte på å reise hjem igjen i dag. Men vi ombestemte oss da vi våknet. Det er mye bedre nå, sier hun.

– Vi har sett sola og det lukter bedre. Jeg ser ikke noe røyk nå, forteller hun, men legger til at det av og til kommer et vindkast med sur lukt fra brannen.

10.26 i dag meldte NRK at brannen utenfor Split i Kroatia ikke lenger truer selve byen. Ifølge lokale styresmakter har de tilnærmet kontroll over brannen. Flere hundre er evakuerte.

Reuters / X02994

Hard start på ferien

Turen til Split var starten på en 14 dagers lang ferie for paret.

– Det kjennes veldig uvirkelig ut. Det var vært en dårlig start på ferien, sier hun, og legger til at hendelsen har hatt sørgelige konsekvenser.

– Ifølge de lokale er det mange eldre som plutselig er hjemløse nå. Det er veldig trist. En ting er å høre om at det brenner. En annen ting å se bygninger som brenner selv, sier hun, og forteller om at de har sett flere bygninger brenne i byen mandag.