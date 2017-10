Catalonias regionpresident utsetter uavhengighetserklæringen – ønsker dialog

– Forholdet mellom Spania og Catalonia har ikke fungert på flere år, og noe må gjøres, sa Puigdemont, som valgte å ikke gjøre som han tidligere har varslet, nemlig å gå inn for katalansk uavhengighet nå.

Puigdemont tok til orde for å redusere spenningsnivået og roe ned den spente situasjonen.

– Alle har et ansvar for å deeskalere situasjonen, sa han.

Regionpresidenten sa også at spørsmålet om katalansk uavhengighet ikke lenger er noe internt spansk anliggende, men en sak for Europa.

Regionpresidenten nevnte også de store demonstrasjonene som har blitt holdt etter folkeavstemningen om uavhengighet 1. oktober – både for et selvstendig Catalonia, og mot, og slo an en forsonende tone.

– Vi er en del av det samme samfunnet. Vi blir ikke enige om alt. Demokrati og fred er eneste vei videre, og dialog er nødvendig, sa Puigdemont.

Han kritiserte samtidig spanske myndigheters håndtering av folkeavstemningen sterkt.