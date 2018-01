Full sjåfør stanset med overfylt Toyota

En politipatrulje stanset natt til søndag en Toyota Auris med til sammen tolv personer om bord ved Kalbakken i Oslo.

– Patruljen observerte bilen like før klokken 1, og la merke til at den hadde mange passasjerer. Bilen ble stoppet og kontrollert og det viste seg at det var ti personer i kabinen og to i bagasjerommet, forteller operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

Bilen var registrert for fem personer. Operasjonslederen har ingen forklaring på hvordan de har klart å presse så mange personer inn i en fire og en halv meter lang bil.

Magne Johansen (arkiv)

– Det er uvisst hvordan de har fått til dette, sier han.

Men det var ikke bare bilen som var full. Også føreren var godt påseilet, ifølge politiet.

– Det ble foretatt en utåndingsprøve på stedet, og den var rød. Føreren ble tatt med til arresten for en utvidet blodprøve, forteller operasjonslederen.

De andre passasjerene ble dimittert, og bilen måtte taues fra stedet etter arrestasjonen.