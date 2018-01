Politiet: – Janne Jemtland ble drept hjemme

Tobarnsmoren (36) forsvant i romjulen og ble sist lørdag funnet død i Glomma ved Eid bro i Våler, seks mil fra Brumunddal.

Politiet opplyste på en pressekonferanse fredag morgen at det ikke gikk lang tid fra ektemannen ble pågrepet klokken 17.56 sist fredag, til han fortalte politiet at kona var død, og hvor han hadde dumpet henne.

Ektemann godtok derfor varetektsfengsling mandag og slapp dermed å møte i Hedmarken tingrett.

Her ble han fengslet i fire uker, de to første i full isolasjon.

Hans forsvarer John Christian Elden skriver følgende i en SMS til Aftenposten torsdag ettermiddag:

– Siktede samarbeider med politiet og har forklart seg om det han vet om saken. Han nekter fortsatt straffskyld.

Lot siktede bli «mørnet»

Mens politiet helt til sist fredag sa at de ikke hadde noen mistenkt i saken, får Aftenposten bekreftet at ektefellen alt nyttårshelgen ble ledd i politiets etterforskning når de sa at «vi etterforsket bredt, og holder alle eventualiteter åpne».

Politiadvokat André Lillehovde van der Eynden sier fredag til Aftenposten på generelt grunnlag at politiet ikke trenger å be retten om tillatelse til for eksempel å overvåke en ektefelles mobiltelefon om kona blir meldt savnet, men at dette er en mulighet politiet har i sin verktøykasse.

En kilde sier politiet har fulgt den nå drapssiktede ektemannen tett, og at han gradvis må ha skjønt at politiet pustet ham i nakken.

Ifølge NRK kjørte ektemannen bort fra eiendommen kort tid etter at politiet kom for å ransake eiendommen for én uke siden.

VG skriver fredag kveld at politiet fryktet at mannen ville rømme landet for en uke siden.

Han skulle også ha skaffet seg en leiebil, og politet skal ha bedt grenseovergangene om å være på utkikk både etter leiebilen og familiens to personbiler.

Erkjente de faktiske forhold

Aftenposten får bekreftet at ektemannen allerede sist helg i sin frie forklaring til politiet knyttet seg til handlingen som førte til at Janne Jemtland døde.

Politiadvokat André Lillehovde van der Eynden ved Innlandet politidistrikt sier at de ikke mistenker at andre enn siktede er involvert i drapet:

– Han har også vært opphav til opplysningene som gjorde at Janne Jemtland ble funnet ved Eid bro. Jeg kan også bekrefte at vi anser familiens eiendom som selve åstedet for drapet, sier politiadvokaten.

Politiet vurderer fortsatt om de skal begjære en fullstendig judisiell observasjon av siktede, men politiadvokaten sier at de ennå ikke har konkludert.

Hamar Arbeiderblad meldte mandag at siktede allerede lørdag kveld ble med politiet til funnstedet ved Eid bro og til andre steder hvor politiet har funnet blod som kommer fra avdøde.

– Politiet er interessert i vitneobservasjoner fra området ved Eid bro 29. eller 30. desember. Det er da vi mener hun ble dumpet i Glomma, sier politiadvokaten til Aftenposten.

Dette betyr at den drapssiktede ektemannen hadde kvittet seg med liket før han meldte kona savnet.

I forrige uke gikk han ut og kritiserte politiet for ikke å ha tatt savnetmeldingen på alvor de første dagene.

Sjekket ut MC-klubb

I går undersøkte politiet klubblokalet til en MC-klubb i Stange, hvor den drapssiktede mannen var styremedlem inntil begynnelsen av denne uken.

– Vi forventet ikke å få gjøre avgjørende funn her, og det gjorde vi heller ikke, sier Lillehovde van der Eynden.

Taust politi

Avdøde ble obdusert mandag. Dagen etter fikk de bekreftet at det var den savnede Janne Jemtland som var funnet drept.

Men politiet vil fortsatt ikke svare på hva den foreløpige obduksjonsrapporten sier om hvordan 36-åringen døde.

– Styrker den foreløpige obduksjonsrapporten de funn politiet har gjort gjennom sin egen etterforskning på parets eiendom, og som danner grunnlaget for politiets drapsteori?

– Vi vil ikke si noe mer om dette nå, sier Lillehovde van der Eynden.

– Har mistet to foreldre

Bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen ivaretar parets to mindreårige barn:

– Jeg tror ikke de fullt ut har tatt inn over seg hva som har skjedd. De har jo mistet to foreldre, sier Hansen.

Barna blir tatt vare på av nær familie.

