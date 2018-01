Hagen ville bli eldreminister, men nådde ikke opp

Den nye statsrådsposten eldreminister, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, ble i stedet gitt til Frps Åse Michaelsen (57) fra Mandal. Hun var stortingsrepresentant fra 2005 til 2017.

Hagen innrømmer overfor Dagsavisen at han er skuffet over ikke å få den nye posten, en post han selv tidligere har tatt til orde for å opprette.

– Jeg begynner å bli vant til at jeg ikke tilgodeses med ting jeg har lyst på. Når det er sagt, har jeg tro på at Åse Michaelsen vil gjøre en fremragende jobb, og jeg ønsker henne masse lykke til, sier Hagen til Dagsavisen.

I en kommentar uttrykker partileder Siv Jensen forståelse for Hagens skuffelse.

– Jeg skjønner at han kan være skuffet over det. Jeg tror det er mange i Frp som kunne tenkt seg å bli landets første eldreminister. Men valget falt på en energisk, ung kvinne, og jeg tror det blir et godt valg, sier Jensen til Aftenposten.

Høyre har vært skeptisk

Frp har flere ganger tidligere tatt til orde for at en egen statsråd bør ha ansvaret for eldreomsorgen. Regjeringspartner Høyre har imidlertid tidligere ikke vært enig i at Norge trenger en eldreminister.

– Det er urealistisk, men det er viktig å ha fokus på eldreomsorg. Det er blant annet derfor vi har hatt en egen statssekretær med dette som ansvarsområde, sa partiets helsepolitiske talsperson, Kristin Ørmen Johnsen, så sent som i juli.