Frykter orkanofre kan være under sammenraste hus i Texas

Lørdag ettermiddag norsk tid var det ikke kommet meldinger om at noen hadde omkommet som følge av orkanen, men delstatsmyndighetene i Texas frykter at flere mennesker kan være fanget under hus som har rast sammen.

Sterk vind, store nedbørsmengder og oversvømmelser samt at fasttelefon- og mobilnett er satt ut av spill, gjør det vanskelig for redningsmannskapene å få oversikt over situasjonen.

Svekket seg

Harvey, som fredag førte til vindkast på opptil 60 meter per sekund og var gradert som kategori 4, mistet mye kraft da den natt til lørdag nådde land nordøst for Corpus Christi.

Utover morgenen lørdag ble den nedgradert, først til kategori 3 og deretter til kategori 2 og 1. Det tilsier vindkast på opptil 40 meter i sekundet.

Store nedbørsmengder gjør imidlertid gater og veier uframkommelige og har ført til oversvømmelse mange steder, og palmer og strømmaster har veltet.

300.000 uten strøm

Lørdag formiddag lokal tid ble det målt opp mot en halv meter nedbør i de verst rammede stedene, og nærmere 300.000 mennesker var strømløse.

Småbyen Rockport havnet midt i orkanens øye, og ordfører Charles Wax sier til The Weather Channel at en rekke bolighus, næringsbygg og skoler har fått store ødeleggelser.

Ti personer ble lettere skadd da et tak blåste av i et av vindkastene, og mange biler er ødelagt etter at trær, skilt, gatelys og trafikklys har veltet over dem.

Vannstanden kan enkelte steder komme til å stige med opptil fire meter, noe som ifølge National Hurricane Center kan resultere i «katastrofal» flom.

Katastrofe

Innbyggerne i Texas visste hva de hadde i vente og tusenvis hadde spikret plater foran dører og vinduer og hamstret mat og andre livsnødvendigheter.

Titusenvis var også evakuert fra kysten av USAs nest største delstat før Harvey nådde land.

President Donald Trump har på oppfordring fra Texas-guvernør Greg Abbott erklært at orkanen er en stor katastrofe, noe som frigir større ressurser til redningsarbeidet.

Personnummer på armen

Sju fylker på Texas' kyst beordret evakuering av titusener av mennesker i lavtliggende områder i forkant av orkanen.

For å understreke alvoret i situasjonen, ba fungerende ordfører i byen Rockport, Patrick Rios, fredag dem som valgte å bli værende igjen om å skrive personnummeret på armen med tusj.