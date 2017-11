Språkrådet: – Ikke bruk ordet «mulatt»

Hva i all verden er det for slags ordbruk, Aftenbladet? Sitter her med åpen munn i vantro over å ha sett dette i en tittel i 2017. Skammelig.

Seriøst? Fra Aftenbladet??? "Mulatt"???

Stavanger Aftenblad!!! "mulatt"???

«Britene krangler: Kan du bli prinsesse når du er skilt og mulatt?». Dette er, eller var, tittelen på en artikkel i Aftenbladet på tirsdag. Anledningen var at britiske prins Harry skal gifte seg med Meghan Markle. Hun er amerikaner og skuespiller, noe som tilsynelatende er uproblematisk. Men så blir det - for noen - komplisert. Prins Harrys forlovelse med en...ja, hva er hun...farget?, fraskilt kvinne bryter en britisk tradisjon: Et hvitt kongehus.

En britisk avis kaller henne en «upassende kone». Markle er nemlig skilt og har hvit far og svart mor. Betegnelser på det sistnevnte har satt fyr på Facebook, der Aftenbladet delte artikkelen. For ordens skyld: Artikkelen Aftenbladet trykket er oversatt fra dansk. Den kommer fra avisen Politiken, som Aftenbladet har et samarbeid med på utenriksstoff. Politiken brukte imidlertid ikke ordet «mulatt» som begrep, bortsett fra i en referanse til britiske mediers bruk av «mulatto» Politiken brukte «farget».

Smekk, smekk, smekk

Den første smekken over fingrene fikk Aftenbladet av lesere på Facebook. Store norske leksikon deler ut smekk nummer to:

Mulatt, person av blandet hvit og svart avstamning. Betegnelsen har ofte nedsettende betydning med rasistiske overtoner.

Ordet skal for øvrig fjernes fra leksikonet, i likhet med «indianer» og flere andre ord, ifølge NRK.

Man skal alltid være en smule skeptisk til Wikipedia som fasit, men også her er det hint om at ordet nok er på vei ut av det foretrukne vokabularet:

I Norge, som i mange andre (særlig europeiske) land, er bruken av ordet mulatt svært omdiskutert. Antirasistiske organisasjoner som African Youth in Norway er blant de som har engasjert seg i å forsøke å få slutt på bruken av et ord som de mener har negative assosiasjoner.

TT / NTB Scanpix

Mixed-race woman

Meghan Markle er selv svært skrivefør og har omtalt seg selv som “a strong, confident mixed-race woman”. Spørsmålet er hvilket begrep vi skal bruke på norsk når hennes bakgrunn blir et tema.

– Jeg forstår reaksjonene på ordet «mulatt». Det brukes ikke i vanlig, nøytral norsk, sier Daniel Ims, seksjonssjef i Språkrådet.

Ims sier videre at det kan finnes unntak. På Cuba kan du for eksempel være offisielt registret som «mulatt».

– Men denne typen fininndeling av raser bruker vi ikke på norsk. Vi anbefaler å bruke mer beskrivende ord som svart, hvit mørk og så videre. Vi skal huske på at noen godt kan si «mulatt» uten å legge noe negativt i det, men vårt råd er å bruke andre, beskrivende ord.

Alastair Grant / TT / NTB Scanpix

Britiske medier bruker ulike betegnelser når de skal beskrive Markle. Selve begrepsbruken har blitt et mye diskutert tema i Storbritannia. Noen medier gjør et stort poeng av Markles opphav. Andre toner det ned og skriver om «mixed heritage» i en setning eller to. Og selv om forlovelsen er ny er ikke Markles inntog i kongehuset noe nytt. For bare et år siden kom prins Harrys pressekontor med en uttalelse som kritiserte de rasistiske undertonene i flere mediers omtale av prinsens «venninne» Meghan Markle, mens hun selv klaget til den britiske medieombudsmannen over nesten daglig forfølgelse.

Skal ikke brukes

Bruken av ordet «mulatt» ble heftig diskutert internt i Aftenbladet.

– Noen ord får en negativ klang, selv om avsenderen ikke mener noe negativt med bruken. Det har vi sett med mange ord. Noen, som «neger», blir nesten tatt helt ut av språket vårt fordi det er bred enighet om det ikke skal brukes. Andre ord får en annen skjebne, som «homse», et uttrykk som de homofile selv omfavnet og gjorde til sitt eget, sier Aftenblad-redaktør Tarald Aano.

– Men «mulatt», skal Aftenbladet bruke det?

– Det finnes bedre ord og beskrivelser. Dette var et tema da Barack Obama ble president. Da måtte vi oversette «the first african american» eller «the first black president» til norsk. Vi må bruke et ord som «mulatt» når vi for eksempel omtaler en debatt som går i britiske medier der ordet er sentralt. Men Aftenbladet vil ikke omtale Markle som «mulatt», sier Aano.

Og Aftenbladets artikkel? Den er nå oppdatert og kan leses HER.