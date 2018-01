Støre: En riktig beslutning av Giske å trekke seg

I et innlegg på Facebook søndag kveld kunngjorde Giske at han går av.

– Slik situasjonen er blitt, er jeg sammen med min nærmeste familie kommet til at dette må gjelde på varig basis, skriver Giske i innlegget.

Overfor NTB benekter imidlertid Giske at avgangen skjer som følge av press fra Ap-leder Jonas Gahr Støre eller andre i partiledelsen gjennom helgen.

– Jeg har ikke diskutert dette med Jonas siden første nyttårsdag, da vi ble enige om min midlertidige fratredelse, sier han.

Støre sier derimot til NTB at han allerede i samtalen de to hadde 1. januar ga Trond Giske et klart råd om å gå av.

Støre: Riktig beslutning

– Trond Giske har tatt en riktig beslutning i dag. Dette var også mitt råd til ham i vårt møte 1.1. Vi ble da enige om at han trakk seg som nestleder på ubestemt tid. Beslutningen i dag setter et punktum. Jeg vil dele hvorfor jeg mener det var en riktig beslutning på sentralstyremøtet i morgen, sier Støre.

Etter det NTB erfarer, ville Støre på mandagens sentralstyremøte i Arbeiderpartiet ha bedt om tilslutning til sin konklusjon om at Giske måtte gå. Men han slapp å gå til det skrittet etter at Giske søndag kveld kunngjorde at han trekker seg som partiets nestleder på varig basis.

Støre: Håper på ro

Giskes kunngjøring sparer trolig Ap for uroen som ville kommet om han hadde fått sparken, sier kilder til NTB. I en pressemelding sier Støre at han støtter og har respekt for Giskes avgjørelse.

– Jeg håper det vil skape ro rundt prosessen videre, skriver han i pressemeldingen.

Giske tilbyr også å fratre som partiets finanspolitiske talsmann.

– Jeg stiller også min plass som leder av Arbeiderpartiets finansfraksjon til disposisjon, dersom det er stortingsgruppas ønske, skriver Giske i innlegget.

Belastningen ble for stor

Det har stormet rundt Giske siden Dagens Næringsliv i midten av desember publiserte den første artikkelen om at flere i partiet hadde varslet partiledelsen om upassende oppførsel fra Giske. Flere av episodene skal ha skjedd i hans tid som statsråd.

I romjula kom det flere varsler. 1. januar ble Giske «fritatt» fra vervet som nestleder i Ap på ubestemt tid, før han altså gikk av søndag. Giske har vært sykmeldt siden 22. desember.

I Facebook-innlegget skriver Giske at hovedgrunnen til at han trekker seg, er at belastningen på ham og hans familie etter hvert ble for stor og at det ble umulig å stå i presset de har vært under de siste ukene.

– Det rammer aller mest de jeg er mest glad i, og som ikke selv har valgt et liv i politikken. Det er svært tungt for dem å oppleve det bildet som tegnes av meg, dag ut og dag inn, skriver han.

Også hensynet til Arbeiderpartiet er en viktig grunn til at han nå går av, skriver han.

Samtidig skriver han at han ser fram til å komme med sin versjon av saken. Giske har tidligere omtalt flere av varslene som grunnløse og falske.

Mange reaksjoner

Det kom søndag kveld mange reaksjoner på den profilerte nestlederens avgang.

Ap-ordfører Rita Ottervik i Trondheim sier hun har forståelse for at Giske trekker seg som følge av det tunge presset.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen sier han har respekt for Giskes beslutning og håper det kan bidra til å skape ro rundt prosessen i partiet videre.

– Jeg skjønner godt at dette har blitt altfor vanskelig å stå i for Trond og familien hans. Det har vært en umenneskelig byrde for ham og de nærmeste. Trond har så å si stått rettsløs i hele prosessen uten mulighet til å forsvare seg, sier hun.