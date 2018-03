Trøen blir Stortingets nye president

– En samlet stortingsgruppe mener Tone Wilhelmsen Trøen er godt egnet til å bli ny stortingspresident. Hun har i sitt komitéarbeid vist seg å være en samlende og konstruktiv politiker. Hun kan bidra til å styrke tilliten til Stortinget, sier Trond Helleland, parlamentarisk leder i Høyre i en pressemelding.

Trøen ble valgt til kandidat av Høyres gruppemøte onsdag kveld.

Siden opposisjonspartiene langt på vei har slått fast at de vil stemme for Høyres nye kandidat torsdag, er det i praksis nå avgjort.

– Om Stortinget velger meg, er det en oppgave jeg går til med ydmykhet og arbeidslyst, sier Wilhelmsen Trøen.

Trøen tar over etter Olemic Thommessen, som trakk seg etter den voldsomme kostnadssprekken ved utbyggingen av Stortinget.

– Min viktigste oppgave på kort sikt handler om å gjennomføre byggeprosjektet på en måte som styrker tilliten til Stortinget, sier Wilhelmsen Trøen.

– Presidentskapet har også varslet en gjennomgang av Stortingets drift med sikte på en kostnadseffektiv og fremtidsrettet organisasjon. Det er viktig at Stortinget nå setter tæring etter næring, avslutter hun.

Første kvinne siden Kolle Grøndahl

52 år gamle Tone Wilhelmsen Trøen har sittet på Stortinget siden høsten 2013. I dag er hun parlamentarisk nestleder og medlem av gruppestyret.

Hun blir den første kvinnen etter Aps Kirsti Kolle Grøndahl i vervet som stortingspresident – og dermed første kvinne fra Høyre i det prestisjetunge vervet.

Ved valget av Trøen, fortsetter Trond Helleland som Høyres parlamentariske leder. Det er en løsning mange både innad i Høyre og i samarbeidspartiene er fornøyd med.

Har ledet familie- og kulturkomiteen

De fire første årene var Akershus-kvinnen Høyres helsepolitiske talskvinne. Trøen er utdannet sykepleier, men har i tillegg noen fagkurs i bl.a. ledelse fra BI.

Siden i fjor høst har hun sittet som leder i Stortingets familie- og kulturkomité. Hun omtales som en svært dyktig politiker og mange hadde ønsket at hun skulle fortsette i dette ledervervet. KrF-leder Knut Arild Hareide omtalte henne i rosende ordelag i Aftenposten i går.

Bred erfaring som kommunepolitiker

Før hun ble valgt inn på Stortinget, hadde hun en rekke lokale verv i både Nes og Eidsvoll i Akershus.

Allerede som 21-åring møtte hun fast som vararepresentant i kommunestyret i Nes, der hun ble valgt inn som medlem i 1991. Etter at hun flyttet til Eidsvoll ble hun raskt fanget opp av lokalpolitikken der og havnet hun i kommunestyret fra 1995. I Eidsvoll var hun to perioder satt som gruppeleder og formannskapsmedlem for Høyre.