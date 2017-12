Gjennombrudd i forhandlingene mellom EU og Storbritannia

Det ble en hektisk førjulsinnspurt for Storbritannias statsminister Theresa May og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker.

I sluttfasen truet det nordirske unionistpartiet DUP med å velte hele lasset. Men til slutt løsnet det, og tidlig fredag morgen kunne May og Juncker møte pressen i Brussel med ferdig utfylte skilsmissepapirer under armen.

– Jeg mener vi nå har fått det gjennombruddet vi trengte, sa Juncker.

– Vi har arbeidet ekstremt hardt denne uka. Som dere alle kan se, har det ikke vært enkelt for noen av oss, sa May.

Tilstrekkelige framskritt

EUs krav har vært at det må gjøres «tilstrekkelige framskritt» i forhandlingene om rammene for selve skilsmissen før det kan bli aktuelt å gå videre til fase to av samtalene.

Mens fase én kun har handlet om skilsmissen, vil fase to også omfatte diskusjoner om overgangsordninger og en framtidig handelsavtale.

Den formelle beslutningen om å åpne fase to skal tas av stats- og regjeringssjefene i de 27 gjenværende EU-landene på toppmøtet i Brussel neste uke. Men Juncker sier han er sikker på at vedtaket vil gå igjennom.

May ser fram til å komme i gang med handelssamtalene.

– Jeg har konsekvent sagt at vi ønsker å bygge et dypt og spesielt partnerskap med EU, sier hun.

Irsk hodepine

I sluttfasen var det grensa mellom Irland og Nord-Irland som skapte mest hodebry for forhandlerne.

Et forslag til løsning lå på bordet allerede mandag, men dette var umulig å svelge for det nordiske unionistpartiet DUP. Dermed måtte nok en arbeidsuke med intense samtaler til, ettersom toryregjeringen i London er helt avhengig av støtte fra DUP for å ha flertall i Parlamentet.

May mener enigheten som nå foreligger, utgjør en klar forbedring.

Hun lover at det ikke vil oppstå noen «hard grense» mellom Nord-Irland og Irland, og at langfredagsavtalen vil bli overholdt.

Nord-Irland kan få særløsning

Tanken er at en framtidig handelsavtale mellom Storbritannia og EU skal sikre at forholdene langs grensa blir akseptable også for Nord-Irland.

Men det er også lagt inn et forbehold om at det må utarbeides særløsninger for Nord-Irland hvis Storbritannia til slutt ryker ut av EU uten noen avtale på plass, eller hvis avtalen ikke er god nok til å sikre en grense uten fysiske barrierer.

Skilsmisseavtalen skal også sikre rettighetene til over 3 millioner EU-borgere i Storbritannia og 1 million briter i andre EU-land.

I tillegg er det enighet om rammene for pengeoppgjøret mellom EU og Storbritannia.

Vil snakke om overgangsfasen

EUs president Donald Tusk forteller at han nå har fulgt opp ved å legge fram et forslag til retningslinjer for den neste fasen av forhandlingene. Der foreslår han at forhandlerne umiddelbart bør begynne å forhandle om en overgangsperiode etter brexit.

Tusk kaller skilsmisseenigheten en «personlig seier» for statsminister May.

– Men la oss huske at det vanskeligste fortsatt ligger foran oss, sier han.

– Vi vet alle at det er vanskelig å gå fra hverandre. Men det er mye vanskeligere å gå fra hverandre og så bygge opp et nytt forhold etterpå.