Nabo reagerte på merkelig lukt i ukene før familien ble funnet død på Romsås

– Jeg hadde tenkt et par uker at det luktet rart, og tenkte at strømmen kanskje hadde gått. Jeg forsøkte å ringe på, men jeg hørte eller så ingen ting, sier nabo Reza Eghdami til VG.

Eghdami tok kontakt med et styremedlem i borettslaget. Styremedlemmet skal deretter ha tatt kontakt med kommunen. Mandag fikk han vite at hans tre naboer var funnet døde.

Ikke sett dem

Det var en kvinne i slutten av 60-årene og hennes to voksne døtre i 30-årene og slutten av 20-årene som ble funnet døde i Oslo i forrige uke. Alle var av afrikansk opprinnelse, men de har bodd lenge i Norge. Ingen hadde sett noe til de tre kvinnene siden i sommer. Da politiet tok seg inn i leiligheten på Romsås nord i Oslo, fant de kvinnene døde og uten spor etter noe mistenkelig.

– Jeg så det på nyhetene. Det er helt grusomt å vite at de har ligget døde så lenge uten at noen har reagert, sier han.

Eghdami har bodd i leiligheten i to år, men sier han aldri har sett de tre kvinnene.

– Vi hilser jo på dem vi treffer. Men du reagerer ikke nødvendigvis på dem du ikke ser.

– Ligget lenge

Den foreløpige obduksjonsrapporten har ikke avdekket noen åpenbar dødsårsak, og politiet avventer derfor den endelige rapporten, men det kan ta tid før resultatene fra denne foreligger.

– Det var ingen ytre skader på de døde, og de bar preg av å ha ligget lenge, opplyser politioverbetjent Kjetil Moen ved voldsavsnittet i Oslo politidistrikt til NTB.