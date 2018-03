Hareide til landsstyret: Tilgivelse er ikke det samme som tillit

På vei inn til møtet sa KrF-leder Knut Arild Hareide at konklusjonen ikke er gitt. Han holdt en åpen innledning for landsstyret kl. 12. Han pekte på at tilgivelse ikke er det samme som tillit.

– Det må være rom for tilgivelse etter feiltrinn. Jeg kan si at jeg har tilgitt Sylvi Listhaug. Spørsmålet er om vi har tillit til henne som justisminister. Det skal vi diskutere i dag.

Hareide poengterte at han synes det var «viktig og riktig» at statsminister Erna Solberg og Høyres nestleder Jan Tore Sanner ga en uforbeholden unnskyldning på vegne av Regjeringen for Listhaugs Facebook-post.

– Problemet er at justisministeren som har skapt denne krisen, etter å ha vært unnvikende i seks dager, måtte ha fire forsøk på å komme med en unnskyldning til Stortinget. Det vitner om at problemet med Listhaug som justisminister stikker dypere enn denne ene enkeltsaken.

Stein J. Bjørge

– Statsministerens ansvar

Hareide sier han i helgen har gitt «tydelig beskjed» til statsminister Erna Solberg om at det er hennes ansvar å ta grep for å unngå mistillit i Stortinget.

– Dette er krevende for KrF. Vi gikk til valg på å bytte ut Frp og dermed Listhaug, men vi gikk også til valg på Erna Solberg som statsminister.

– Rådet fra landsstyret vil veie tungt

Etter partilederens innledning vil møtet bli lukket for pressen. Landsstyret skal diskutere mistillitsforslaget og gi sitt råd til stortingsrepresentantene om hva de bør stemme tirsdag.

– Rådet fra landsstyret til stortingsgruppen vil veie tungt, sier kommunikasjonssjef Mona Høvset, ifølge NTB.

Landsstyrets medlemmer ble loset inn inngangen i Nedre Voll gate. De hadde fått beskjed om ikke å si noe, noe de fleste overholdt, men flere ga uttrykk for at det ville bli et merkelig møte.

– Vil KrF komme ut av denne saken som et samlet parti?

– Det vil dagen vise, sier parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan på vei inn til møtet.

– Klart råd

Fylkesleder i Agder, Per Sverre Kvinlaug, sier til Aftenposten at han har med seg et klart råd til møtet fra sitt fylke.

– Hva er det?

– Det vil jeg si i møtet.

Nestleder Kjell ingolf Ropstad har tatt fri fra pappapermisjon for å delta på møtet. Han var blant dem som på veien inn kritiserte Listhaug og kalte Facebook-posten upassende, men svarte «ingen kommentar» på spørsmål om mistillit og kabinettsspørsmål.

Høyres stortingsgruppe har fått beskjed om å være beredt på møte i ettermiddag eller i morgen, avhengig av utfallet på KrF-møtet.

Mandag ettermiddag møtes Listhaug og de andre statsrådene i partiet til krisemøte med Frps stortingsgruppe.

Fakta: Fakta om kabinettsspørsmål og mistillitsvotum * Kabinettsspørsmål er et pressmiddel en regjering kan bruke overfor Stortinget for å få en sak vedtatt. * Når en regjering eller et regjeringsmedlem truer med å forlate sin stilling om ikke det nødvendige flertall stemmer for, stiller de kabinettsspørsmål. * I Norge har kabinettsspørsmål blitt brukt en rekke ganger. Regjeringene Kåre Willoch i 1986 og Kjell Magne Bondevik i 2000 gikk av som følge av et kabinettsspørsmål som ikke fikk den nødvendige støtte. * Et mistillitsforslag kan rettes mot regjeringen samlet eller enkelte av dens medlemmer. * Det stilles ikke noe krav til begrunnelse for mistillitsforslaget. Politisk uenighet eller ønske om regjeringsskifte kan være grunnlag for mistillitsforslag. Andre ganger brukes mistillitsforslag som reaksjon på brudd på konstitusjonelle plikter, for eksempel regjeringens opplysningsplikt overfor Stortinget. * Dersom mistillitsforslaget får flertall i Stortinget, har regjeringen eller statsrådene vedtaket gjelder en rettslig plikt til å gå av. * I norsk parlamentarisk praksis har mistillitsforslag forekommet ofte, men bare få ganger er det blitt vedtatt. Blant de mest kjente er mindretallsregjeringen til Einar Gerhardsen som ble felt i 1963 etter Kings Bay-saken. (Kilde: Store norske leksikon)

Olav Olsen

– Tillegg ingen motiver de ikke har

KrFs landsstyre består av medlemmene av sentralstyret, lederne i fylkeslagene, nestlederne i KrF Kvinner og KrFU, 3 representanter fra stortingsgruppen og 2 representanter fra de ansatte.

I forkant av det ekstraordinære landsstyremøtet mandag har flere fylkesledere uttalt at tilliten til Listhaug er «tynnslitt». Andre mener hun bør få en ny sjanse.

Mandag morgen oppfordret Erik Lunde, gruppeleder i Oslo KrF og vara til sentralstyret, til å ha respekt for partiets avgjørelse:

– Tillegg ingen motiver de ikke har, og ha respekt for at folks overbevisning er et resultat av nøye overveielse. Da kommer det til å gå bra, skriver Lunde på Facebook.

Under sterkt press

Torsdag fikk Listhaug et såkalt daddelvedtak mot seg. KrF sluttet seg da til resten av opposisjonen som slo fast at det er «sterkt kritikkverdig» at Listhaug har fremsatt «uriktige og krenkende påstander knyttet til bekjempelse av terror i Norge».

Bakgrunnen for kritikken er et innlegg på Listhaugs Facebook-side, der justisministeren skrev «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet – Lik og del».

KrF er nå under sterkt press. Hvis partiet sørger for flertall for mistillitsforslaget mot justisministeren, åpner det for at Solberg-regjeringen må gå av. Det kan føre til at Norge får en rødgrønn regjering.

