Trump: Uaktuelt å diskutere våpenlovgivning

– Det er en tid og et sted for politisk debatt, men nå må vi stå sammen som et land, sa Trumps talskvinne Sarah Sanders mandag kveld.

– Motivet er ennå ikke fastslått og når vi ikke har alle fakta om hva som skjedde i går kveld, vil det være forhastet å diskutere politikk, sa hun.

Liberal våpenlov

Den 64 år gamle gjerningsmannen i Las Vegas, som drepte minst 58 mennesker og såret 515, var i besittelse av minst ti automatvåpen da han åpnet ild fra et hotellvindu søndag kveld.

Stephen Craig Paddock hadde trolig ingen problemer med å skaffe seg våpen, ettersom Nevada har en av USAs mest liberale lovgivninger når det gjelder våpen.

Ingen begrensninger

Alle kan kjøpe så mange gevær, haglgevær og pistoler de ønsker i Nevada, og det er heller ingen begrensninger for mye ammunisjon som kan kjøpes.

Våpnene er ikke registrert og det fins derfor ingen grense for hvor mange våpen og hvor store mengder ammunisjon de enkelte kan ha, ifølge nettstedet nevadacarry.org.

Automatgevær og maskingevær kan også kjøpes over disk, dersom det skjer i tråd med føderal lovgiving.

Bæres fritt

Ifølge BBC er det heller ingen ventetid ved kjøp av våpen i Nevada.

Innbyggerne i delstaten kan også fritt bære våpnene på seg, så sant de er synlige. Bare om våpnene blir båret skjult kreves attest fra politiet, og aldersgrensen er da 21 år.

Personer under 18 år kan også bære våpen om de har tillatelse fra voksne som befinner seg i nærheten.

Forretninger som selger våpen er lovpålagt å gjennomføre en sikkerhetssjekk av kjøperen, og personer som er dømt for forbrytelser med en strafferamme på mer enn ett år, får ikke kjøpe våpen.