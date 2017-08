Spansk politi bekrefter: Terrorangrep med varebil i Barcelona. El Mundo melder om 13 drepte, flere skadet.

Minst 13 mennesker er drept etter at en varebil kjørte inn i en folkemengde på La Rambla i Barcelona torsdag ettermiddag, ifølge storavisen El Mundo. Politiet konstaterer at det er et terrorangrep.