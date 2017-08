Spansk politi bekrefter: Terrorangrep med varebil i Barcelona. 13 drepte og 80 skadet.

Er du i Barcelona eller har opplysninger om terrorangrepet? Ring 02286, SMS 2286 eller send e-post: 2286@aftenposten.no

Katalansk politi bekreftet klokken 20.20 at 13 personer er døde. 80 personer er kjørt til sykehus. To personer er pågrepet, opplyser myndighetene på en pressekonferanse like etter klokken 21.

En person er skutt og drept av politiet etter å ha kjørt på to politimenn i en veikontrollpost like utenfor Barcelona torsdag. Det er ikke bekreftet om personen kan knyttes til angrepet.

Det er ikke kjent om det var en eller flere gjerningspersoner som gjennomførte angrepet.

Ifølge avisen El Paìs kan en av de pågrepne mennene knyttes til leiebilen som ble benyttet i forbindelse med angrepet.

I tillegg til varebilen som ble benyttet, knyttes ytterligere en varebil til angrepet. Bilen er funnet i den lille byen Vic i Catalonia, melder Reuters.

Den islamske staten (IS) har tatt på seg skylden for angrepet gjennom sitt propagandaorgan Amaq. Det er ikke bekreftet fra annet hold.

Søker i gatene rundt La Rambla

Lokale medier meldte tidligere torsdag at væpnede menn hadde barrikadert seg i en bar eller i en tyrkisk restaurant.

Like etter klokken 20 avkrefter det lokale politiet at dette er tilfelle.

Bilder viser at bevæpnet politi beveger seg langs fortausrestauranter i områder rundt Barcelonas hovedgate La Rambla. Den brede avenyen er populær blant turister fra hele verden, med uterestauranter, butikker, markeder og plasser.

Reuters / NTB scanpix

Skal ha forlatt varebilen til fots

Like før klokke 17 torsdag ettermiddag kjørt en hvit varebil opp på fortauet og inn i folkemengden. Føreren av den hvite varebilen skal ha forlatt kjøretøyet til fots, melder den spanske storavisen El Pais.

Det er foreløpig ikke kommet inn opplysninger om føreren.

Påkjørselen oppgis å ha funnet sted der La Rambla stopper, ved Plaça Catalunya. Den spanske regjeringen ber folk om å holde seg unna området, ifølge El Mundo.

En 300 meter lang strekning av gaten er nå sperret av. Ifølge Reuters er også tog og T-banestasjoner sperret. Ifølge El Pais er all offentlig transport stanset i deler av sentrum av Barcelona.

Norske øyenvitne: – Vi løp vekk

Norske Steinar Husby (65) og kona var 50 meter unna der varebilen pløyde inn i folkemengden på La Rambla i Barcelona.

– Jeg fikk frysninger da jeg forsto hva som skjedde. Vi begynte å løpe vekk fra La Rambla sammen med alle de andre menneskene, sier Husby til Aftenposten på telefon fra Barcelona.

Privat

Oslo-mannen Waqas Shabir Ahmed (26) er på ferie i Barcelona og kom ut av hotellet i en sidegate til La Rambla da folk kom løpende forbi.

– Jeg ble straks bekymret. Flere, blant dem meg, gikk inn i en restaurant, en av de få som fortsatt holdt åpent. Da nye folk kom løpende forbi løp vi ut, selv søkte jeg dekning på bakken. Det viste seg å være falsk alarm, sier Ahmed til Aftenposten.

Du kan lese mer omfattende vitnebeskrivelser fra stedet i denne saken.

– Helt plutselig, midt på gaten, trykker bilføreren gassen i bånn og kjører rett inn i folkemassen. Det ser ut som den kjører over jeg vet ikke hvor mange personer. Tre-fire mennesker minst fløy i alle retninger, sier Hampus Hagander, som bor i Barcelona, til den svenske avisen Expressen.

UD ber nordmenn i Barcelona melde fra

Ane Haavardsdatter Lunde, kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, opplyser ved 21-tiden torsdag kveld at de har hatt få henvendelser fra nordmenn i Barcelona etter terrorangrepet torsdag ettermiddag.

– Vi har hatt få henvendelser, vi jobber med å få oversikt over situasjonen gjennom ambassaden i Madrid og konsulatet i Barcelona. Foreløpig er det ingenting som indikerer at nordmenn er drept eller skadet, sier Lunde.

Utenriksdepartementet oppfordrer nordmenn som oppholder seg i Barcelona å kontakte sine pårørende og familier slik at de blir beroliget.

– Hvis de trenger assistanse, må de ta kontakt med ambassaden, sier Lunde.

REITERAMOS | La Policía confirmó que el ataque en La Rambla, Barcelona, se trató de un atentado terrorista (video @jesusgbueno) pic.twitter.com/cluMBWIZDr — Infobae América (@InfobaeAmerica) August 17, 2017

Josep Lago / AFP

Oriol Duran / TT / NTB scanpix

MANU FERNANDEZ / TT / NTB scanpix

Oriol Duran / TT / NTB scanpix

Giannis Papanikos / TT / NTB Scanpix

