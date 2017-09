Nazidemonstrasjon nær synagoge tillatt i Göteborg

Toget går like ved den jødiske synagogen, og det opprører menigheten, melder SVT.

– I vår forsamling er det mange som har overlevd jødeutryddelsene under krigen. De og deres barn og barnebarn lever for alltid med et traume etter en hendelse som denne gruppen hevder ikke har skjedd. De samme personer skal altså demonstrere utenfor vår synagoge akkurat på denne dagen, sier Linnéa Katz.

Politiet sier at sikkerheten er ivaretatt, og at man ut over det ikke har mulighet til å vektlegge symbolhensyn når det gis tillatelse til et demonstrasjonstog.