Christoffer (23) får pushvarsel hver gang en vare er på tilbud. Slik kan du leve på studentbudsjett.

– Jeg følger med på en mattilbudsapp hvor jeg får oversikt over billige varer. I tillegg abonnerer jeg på tilbud på e-post fra alle de store matvarekjedene, forteller Christoffer Høsøien.

Innkjøpene NHH-studenten gjør planlegges nøye. Mandag er handledag, hvor han kjøper inn varer for hele uken.

– Jeg er ikke så kresen, så hver uke har jeg stort sett de samme rettene, med mindre utskiftninger, forteller han.

Planlegging av innkjøp er et av hans viktigste triks.

– Jeg kaster nesten aldri mat. Det er dårlig økonomi. Middagsrester kan spises til lunsj dagen etter. Å kaste mat er å kaste penger ut vinduet, forteller han.

Stram økonomi

Siden begynnelsen av 2000-tallet har studiestøtten blitt stadig svakere sammenlignet med folketrygdens grunnbeløp, bortsett fra en liten økning de siste par årene (se graf under). Grunnbeløpet fastsettes av Stortinget hvert år, og brukes som grunnlag for statlige trygde- og pensjonsytelser. De årlige økningene skal følge lønnsutviklingen i samfunnet.

– Det er en marginal økning. Vi mener at studiestøtten må knyttes til 1,5 G og partiene må etter valget sikre at studiestøtten økes og at opptrappingsplanen fortsetter mot 11 måneder studiestøtte. Det er et nivå det går an å leve for som heltidsstudent, sier Mats Johansen Beldo, leder i Norsk studentorganisasjon.

Som heltidsstudent kan man få 106.340 kroner i året i studiestøtte fra Lånekassen. Dette fordeles jevnt utover semesteret.

Vanlige måneder får man 7975 kroner, bortsett fra august og januar. Da får man utbetalt såkalt «storstipend» på 21.268 kroner.

Norsk studentorganisasjon

Forbrukerøkonom, Magne Gundersen i Sparebank1, sier den store utfordringen for mange er at de skal klare seg på egen hånd for første gang.

– Utfordringen er størst når man er ny student. Mange har akkurat flyttet hjemmefra og er ikke vant til å styre økonomien sin selv, sier han.

Ifølge Studiebarometeret jobber norske studenter i snitt 12,5 timer deltid i uken, i tilegg til fullt studie. En deltidsjobb hjelper også Høsøien å få endene til å møtes. Hver tredje helg arbeider han på sykehjem.

Det er ikke bare matinnkjøp økonomistudenten planlegger nøye.

– Om jeg trenger en ny bukse, planlegger jeg kjøpet en måned frem i tid. Da kan jeg sette av penger, og jeg kan bruke litt tid på å sjekke tilbud i flere butikker, sier han.

– Viktig å kose seg

Ved å ha oversikt over hva som går inn og ut av konto forteller han at han får mer frihet til å prioritere det han vil, og råd til å delta på sosiale arrangementer.

Hemmeligheten hans er å luke ut de unødvendige utgiftene.

– Faktisk er det slik at jo mer man planlegger, jo mer frihet får man til å skeie ut. Og man skal jo kose seg også, spesielt når man er student, sier Høsien.

Gratis økonomisk rådgivning

Det siste året har Høsøien jobbet frivillig for Økonomiformidlingen ved Norges handelshøyskole. Her tilbyr han og andre studenter gratis økonomisk rådgivning til privatpersoner.

– Det er vanskelig å leve bare på studielånet. Det er ikke mye penger, men med god disiplin og planlegging kan i hvert fall en del klare det, sier Ida-Sofie Sandvik, leder i Økonomiformidlingen.

– Lett å bruke opp pengene i fadderuken

Deres beste tips å planlegge godt og motstå fristelsen til å brenne av studielånet med en gang, særlig i begynnelsen av semesteret når man får den store utbetalingen.

– Hvis man klarer å fordele dette jevnt utover resten av semesteret, kan det bety noen tusen ekstra i måneden, sier informasjonsansvarlig Magnus Johannesen.

Han får støtte fra forbrukerøkonom Gundersen.

– Disse pengene kom på studentenes konto samme dag som fadderuken startet denne uken. Bruker man dette opp raskt, vil man ha dårlig råd resten av året. De pengene bør man passe på som en smed, sier han.

Fakta: Økonomiformidlingen Økonomiformidlingen tilbyr gratis rådgivning til både studenter og privatpersoner. Rådgivningstjenesten er en uavhengig organisasjon som drives av studenter på frivillig basis. For å bli rådgiver må man minst være på sitt andre år på økonomistudiene ved NHH, og gå gjennom kurs i regi av Økonomiformidlingen. Økonomiformidlingen bistår med spørsmål om gjeld, forsikring, sparing, lån, pensjon og skatt. I tillegg kan man få hjelp til enklere spørsmål, som å sette opp budsjett for å få oversikt over sin egen økonomi.

Gode vaner og planlegging

Rådgiverne understreker at en god økonomi ikke handler om å aldri være med på noe gøy.

– Jeg skeier også ut, men først når jeg har mulighet til det. En god økonomi er en økonomi hvor det er åpent for å skeie litt ut, sier Johannesen.

De ser at mange sliter med å holde oversikt over pengene sine. En løsning på det kan være å sette opp et enkelt budsjett.

– Men det forutsetter en viss grad av motivasjon og at man følger det opp. Hvis man ikke sjekker hvordan man ligger an underveis, er det lett å bruke for mye penger på enkelte poster. Da mister budsjettet mye av sin funksjon, sier Sandvik.

Studietiden kan også være en unik mulighet til å etablere gode vaner man kan benytte seg av seinere i livet, ifølge Gundersen.

– Det er vanskeligere å etablere gode vaner etter at man har fylt 30 år. Lærer man å ha orden i studietiden, vil man ta med seg disse vanene senere i livet, sier han.

– Ikke betal overforbruk med kreditt

En undersøkelse Norsk studentorganisasjon gjennomførte i fjor, viser at nesten tre av ti studenter har benyttet seg av kredittkort eller forbrukslån for å dekke hverdagsutgifter som mat og bolig.

– Da er man inne på et farlig spor, sier Sandvik.

– Om du betaler for en ferietur på kreditt med planer om å betale det tilbake med storstipendet, får du raskt noen tunge måneder utover høsten, sier Johannesen

– Når bør alarmen gå?

– Alarmen bør gå når man er nervøs for hva som ligger i postkassen, sier Johannesen.

Plastposer med regninger

– På «Luksusfellen» ser man ofte folk komme med plastposer full av uåpnede regninger. Det er ikke en tv-gimmick. Vi opplever også dette. Hvis man ikke tør å åpne regningene sine, er det et tegn på at man ikke har god kontroll på økonomien, sier Sandvik.

De vil ikke si at kredittkort alltid er negativt, men at det kun må brukes om man har kontroll. Også Høsøien har et kredittkort som han tidvis benytter seg av, men bare når han vet han kan betale det tilbake raskt.

– Jeg er nok en dårlig kredittkunde for banken, for jeg har aldri betalt renter på kredittkortet, sier han.

Ti tips til bedre studentøkonomi

1. Vær prisbevisst på matvarer og benytt deg av kundefordeler og ukerabatter. Det finnes mange gode tilbudsapper som kan være til hjelp når man planlegger innkjøp, f.eks. appen «Mattilbud». I tillegg sender butikkjeder ut nyhetsbrev på e-post om hvilke tilbud de har.

2. Lag budsjett for hver måned. Om du bor i et kollektiv kan det lønne seg å ha felles budsjett på typiske husholdningsvarer og større måltider.

3. Ha en ukekontroll i nettbanken. Se hva du har brukt penger på og eventuelt om du bruker for mye enkelte steder. Kontroller forbruk opp mot budsjettet. Dette gjør at man blir bevisst på eget forbruk.

4. Ha en fast handledag hver uke slik at man gjør et stort innkjøp fremfor mange små. Bruker man i tillegg handleliste reduserer dette impulskjøp og unødvendige varer.

5. Når man får stor-stipend er det lurt å prioritere hva dette skal brukes på. Ofte kommer det store kostnader tidlig i semester til blant annet bøker, depositum, treningsavgift og liknende. Det resterende beløpet burde bli fordelt utover semesteret slik at man har litt mer å rutte med hver måned. Da kan man unngå å måtte jobbe eller bruke oppsparte midler.

6.Om du føler pengene ikke strekker til, men samtidig har ubetalte regninger, er det lurt å sortere regningene etter forfallsdato. Dette gjør at man enkelt har oversikt over hvilke krav som forfaller først.

7.Om man ikke klarer å betale regningene i tide er det viktig å ta tak i situasjonen så raskt som mulig. Ikke nøl med å sende mail eller ta en telefon til de du skylder penger. Det er en felles interesse for dere begge at regningen blir betalt, selv om det krever litt lengre forfallstid eller flere betalinger.

8. Benytt deg av SiB (Nå: Sammen) sine studentfordeler, både når det gjelder legekostnader og tannlegetilbud. Her kan du for eksempel søke om refusjon på legekostnader over kr 500.

9. Dersom du nylig har fullført studiene, men ikke har fått jobb, vil det være mulig med betalingsutsettelse på studielånet og enkelte ganger rentefritak hos Lånekassen.

10. Vær realistisk når du planlegger. Det er fort gjort at det kommer uforutsette kostnader, og derfor er det lurt å ha en buffer som kan brukes dersom man kommer i en knipe.

(Kilde: Økonomiformidlingen)