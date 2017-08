«Mamma til Michelle» har avlyst bryllupet med Jan Lossius fra Søgne

OSLO: Bloggeren meldte selv om nyheten på bloggen sin, mammatilmichelle.

«Jeg bekrefter med dette at bryllupet er avlyst/utsatt. Oppmerksomheten rundt det gjør ikke dette noe lettere for meg, og dere må huske at det ikke er sikkert at dette har vært noe jeg har hatt lyst til» skrev Anna Rasmussen (20) på bloggen sin lørdag.

Hun, kjæresten Jan Lossius, og hennes tre barn, har fram til nå vært bosatt i Søgne, men flyttet til Oslo i august.

– Går ikke så bra hjemme

Allerede fredag kveld la Rasmussen ut en bloggpost som kunne tyde på at paret hadde problemer:

«Ting går ikke så bra her hjemme om dagen. Jan og meg har alltid fungert bra mens det stormer rundt, men nylig så har jeg hatt for mye å tenke på, uten å sette av nok tid til å sette pris på kjæresten min», skrev Rasmussen fredag.

Gledet seg til å gå med ring

Det var i februar Rasmussen først offentliggjorde at paret skulle gifte seg. Hun håpet på den tiden at de ville være klar for bryllup om ett år, men slik ble det da altså ikke.

«Håper dere er klar for et år med bryllups-planlegging framover! Jeg gleder meg til å stolt vise fram ringen», skrev Rasmussen på bloggen sin i februar.

Norges største blogger

Anna Rasmussen og Jan Lossius har ett barn sammen. I tillegg har Rasmussen to barn til fra tidligere forhold.

Paret er blant annet kjent fra TV-serien «Bloggerne» på TV 2 Livsstil. Rasmussen har også lenge vært en av Norges mest leste bloggere.