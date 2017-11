Robert Mugabe har gått av

Meldingen om avgangen kom i et brev fra Mugabe, opplyste Jacob Mudenda på et møte i nasjonalforsamlingen tirsdag.

«Jeg, Robert Gabriel Mugabe, tilbyr meg herved å gå av i tråd med grunnlovens paragraf 96 med umiddelbar effekt», heter det i brevet som Mudenda leste opp.

Dermed er Mugabes tid som president over etter at han i 37 år har styrt Zimbabwe med hard hånd. 93-åringen har den siste uken nærmest klamret seg til makten mens både militære ledere, regjeringspartiet ZANU-PF og politikere som har vært Mugabes støttespillere i en årrekke, har bedt ham om å gå av.

Det brøt ut jubel blant representantene da nyheten ble kjent, melder Reuters.

Tirsdag ettermiddag begynte Zimbabwes nasjonalforsamling et møte for å diskutere et forslag om å starte prosessen med å stille Mugabe for riksrett.

Det er ventet at Emmerson Mnangagwa, som inntil nylig var visepresident, kommer til å overta som landets leder.